للمحافظة على أرز الأطلس الجمعيات البيئية النشيطة بالمحيط الحيوي لأرز الأطلس تلتئم للحوار و تقاسم الخبرات بمدينة إفران

محمد الدريهم

تنظم الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF)، بالشراكة مع المنظمة غير الحكومية ”الكوكب الحي المغربي“، ”اجتماعا لمنظمات المجتمع المدني النشيطة داخل المحيط الحيوي لأرز و ذلك يومي 19 و20 نوفمبر 2024.بمدينة إفران,

وقد انتظرت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المعنية بقضية الحفاظ على غابات الأرز في الأطلس المتوسط، والتي صنفت اليونسكو جزءًا كبيرًا منها كمحيط حيوي لأرز الأطلس (RBCA) بفارغ الصبر. وقد جاء هذا الاجتماع في الوقت المناسب للدعوة الى ”توقف“ تدهور هذا التراث الطبيعي الوطني.

و بحسب منظمي هذا الاجتماع، ولا سيما الوكالة الوطنية للمياه و الغابات ، فإن غابة أرز الأطلس المتوسط هي موقع ذو أهمية إيكولوجية وهيدرولوجية وثقافية كبرى بالنسبة للمغرب، إذ أنها ليست فقط موطنًا لأنظمة بيئية فريدة من نوعها، ولا سيما غابات الأرز والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة، بل أيضًا تراث غير مادي غني، بما في ذلك تقاليد ومعارف الأجداد. إلا أن هذا الموروث الطبيعي المتمثل في غابات الأرز يعيش عدداً من الضغوط، بما في ذلك تدهور الموائل والاستخدام المفرط لبعض الموارد الطبيعية والممارسات السياحية غير المستدامة.

في هذا الإطار و لمواجهة التحدي الكبير المتمثل في التوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، يجب أن تلعب جمعيات RBCA المجتمع المدني النشيطة داخل هذا المحيط الحيوي لأرز الأطلس ، حسب الوكالة الوطنية للمياه و الغابات، دور ناشر الممارسات الجيدة، لا سيما في مجالات التنمية البيئية والسياحة البيئية والتربية البيئية.

ومن هذا المنطلق، يهدف هذا اللقاء الخاص بالجمعيات إلى جمع عينة تمثيلية للجمعيات المغربية المقيمة والنشيطة بالمحيط الحيوي لأرز الأطلس لتبادل التجارب الناجحة من أجل بناء قاعدة مشتركة من القيم والأهداف التي من شأنها تعزيز مساهمة المجتمع المدني في حماية قيم المحيط الحيوي هذا.

تتمثل الأهداف الرئيسية لهذا الحدث في تمكين مشاركة وتجميع الممارسات الجيدة من قبل الجمعيات في منطقة المحيط الحيوي لأرز الأطلس، والمشاركة في بناء رؤية مشتركة للحفاظ على المتنزهات الوطنية في المنطقة وتثمينها والمشاركة في بناء مفاهيم لمنتجات السياحة البيئية المخصصة للمتنزهات الوطنية في المنطقة.

وسيشارك في هذا الاجتماع إلى جانب الوكالة الوطنية للمياه و الغابات, المنظمة غير الحكومية ”الكوكب الحي المغربي“، وممثلين عن الجمعيات النشيطة بالمنطقة ، والوكالات الحكومية والمنظمات المرتبطة بها، والمنتزه الوطني لإفران والمنتزه الوطني للأطلس الشرقي الكبير والمنتزه الوطني لخنيفرة.

يتضمن برنامج هذا اللقاء العلمي لمنظمات المجتمع المدني النشيطة بهذا المحيط الحيوي : عرض تمهيدي حول موضوع ”السياحة المستدامة في المحيط الحيوي لأرز الأطلس: القضايا والتحديات“ تليه 06 جلسات عمل مخصصة على التوالي لممارسات السياحة البيئية الجيدة في المحيط الحيوي لأرز الأطلس مع عرض لمختلف المنتجات الممكنة (الصيد الترفيهي، والرياضات المائية، وركوب الخيل، والتنزه ومراقبة الحياة البرية) , خطة العمل مع ورشات عمل لمجموعات مواضيعية، وملخص وخارطة طريق لكل منتج مواضيعي، والممارسات الجيدة للسياحة البيئية في المحيط الحيوي لأرز الأطلس عرض للمخزون والدوائر التعاونية في كل من المتنزهات الوطنية الثلاثة في المنطقة (PNI، PNK و PNHAO)، وخطة العمل وخارطة الطريق لكل متنزه وطني وأخيراً; الممارسات الجيدة في مجال التربية البيئية في المنتزهات الوطنية الثلاثة داخل المحيط الحيوي لأرز الأطلس، مع تبادل التجارب الناجحة في كل من المنتزهات الوطنية الثلاثة المذكورة.