العلاقات الفرنسية المغربية : سفير الجمهورية الفرنسية ;كريستوف لوكورتييه يقوم بزيارة لمختلف مناطق الصحراء المغربية

محمد الدريهم



تبعا للمواقف التي عبرت عنها فرنسا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي قام بها مؤخرا إلى المملكة المغربية، والتي أكد فيها رسميا أن ”حاضر ومستقبل“ الصحراء الغربية ”يندرج في إطار السيادة المغربية“، فإن السيد كريستوف لوكورتييه، السفير الفرنسي لدى المملكة المغربية بالرباط، سيزور مدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2024، برفقة عدد من موظفي السفارة المسؤولين عن القضايا الثقافية والتعليمية والاقتصادية على وجه الخصوص.

وحسب مذكرة من السفارة الفرنسية بالرباط توصلت الجريدة بنسخة منها، فإن الهدف من هذه الزيارة هو الالتقاء بالسكان المحليين والسلطات المحلية، والاستماع إلى التحديات والاحتياجات في هذه المناطق وتقييمها، وتحديد الإجراءات الملموسة التي يمكن لفرنسا تنفيذها للمساهمة في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية لصالح سكانها.

و موازاة مع هذه الزيارة، تنظم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب ”أياماً اقتصادية“ بجهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، والتي سيحضرها حوالي خمسين من قادة الأعمال وصناع القرار الاقتصادي المغاربة والفرنسيين.