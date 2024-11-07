إقليم أزيلال:

ساكنة زاوية أحنصال و دوار اكديم

تتضرر من انهيارات أرضية بسبب أشغال التهيئة

و تناشد المسؤولين للتدخل بحزم لرفع الضرر عنها

بقلم: محمد الدريهم

في إطار مشروع تهيئة مركز زاوية أحنصال الخاضع لنفوذ عمالة إقليم أزيلال و الذي أعطيت الانطلاقة لبداية أشغاله يوم 04 يناير 2023، بتكلفة مالية إجمالية تفوق 11 مليون درهم، بتمويل من مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، وبتنفيذ من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لمجلس جهة بني ملال خنيفرة, عاشت ساكنة هذه البلدة الهادئة وسط جبال الأطلس الكبير الأوسط يوم الجمعة فاتح نونبر 2024 الجاري انزعاجا مروعا غير مسبوق و يوما مخيفا جراء الانهيارات الأرضية التي عرفتها زاوية أحنصال,

سبب هذه الانهيارات بحسب الساكنة يرجع بالأساس الى الاشغال المغشوشة – حسب الساكنة – التي تقوم بها الشركة المكلفة بأشغال التهيئة و التي كانت وراء الخسائر المادية المتمثلة في انهيار مأوى أحد المنعشين السياحيين بالبلدة و الشقوق البادية على بعض المساكن المجاورة بموقع الانجرافات بسبب الأشغال قبل نهاية الشركة من أشغال تهيئة مركز زاوية أحنصال,

بحسب الساكنة ,منذ أكثر من شهر ظهرت تشققات وانهيارات في الاشغال المنجزة وتماطلت الشركة في اصلاحها حتى تسببت في انهيارات اخرى خلفت خسائر مادية ومازالت مرشحة للانهيار ، وقطعت الطريق الرئيسية أمام دواوير تاغية , تغانمين ,امي نتغانمين و تسلميط.

هذا و حسب مصدرنا فإن الساكنة تحمل المسؤولية للشركة و تدعوها لتحمل مسؤولية الخسائر التي وقعت والتي ستقع لا قدر الله علما انها ارسلت لجنة إلى عين المكان بعد استياء المواطنين من تماطلها في إصلاح الأضرار و محاولتها التحايل في إرجاع اسباب الانهيارات في الأشغال إلى هزة أرضية طفيفة 3.5 درجات وقعت بزاوية أحنصال الا أن الانهيارت بدأت يوم 20 شتنبر 2024 وقطع الطريق آنذاك إلى يومنا هذا والهزة الخفيفة التي نسبوا لها الأضرار وقعت يوم 12 أكتوبر 2024 .

كما أن الساكنة رفعت عدة مطالب وشكايات سابقا لتحسين جودة الأشغال والتتبع الجاد لها ، منها الموجهة من المتضررين المسميين يوسف فريد وموحى المودن المعرضة بيوتهم للانهيار بل انهار جزء منها الآن .

والاحتجاج الذي خاضه ساكنة دوار تاغية ودوار تغانمين يوم 21 أكتوبر 2023 حول رداءة الأشغال ومطالبة فتح تحقيق في كيفية سير الأشغال و العشوائية فيها و المتمثلة في دعم أماكن غير خطيرة بالإسمنت وترك امكنة في أمس الحاجة إليها .

كل هذه المحاولات والمطالب حسب مصادرنا لم تأخذ بعين الاعتبار, ولجبر ضرر المتضررين وتسريع فتح الطريق أمام الساكنة والسياح الوافدين على المنطقة توجه الساكنة المذكورة نداء الى السيد عامل على إقليم أزيلال للتدخل عاجلا لفتح تحقيق في الموضوع قبل وقوع الكارثة .

و حسب المعلومات التي توصلت بها الجريدة من جهات موثوقة فإن لجنة مختلطة تضم كذلك ممثلين عن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لمجلس جهة بني ملال خنيفرة الموكول لها تنفيد مشروع تهيئة زاوية أحنصال ستتوجه يوم الأثنين 04 نونبر 2024 الى موقع الانهيارات للوقوف على حجم الخسائر و تحديد المسؤوليات, كما تشير نفس المصادر الى أن هناك اتصالات جارية بين صاحب المأوى المتضرر و الشركة المكلفة بالأشغال لإصلاح ما أتلفته و خربته الانهيارات بالماوي المذكور,