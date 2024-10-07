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لالة نعيمة زارعة الحياة وواهبة الفرح

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عبد السلام المساوي
لالة نعيمة ، نعيمة المشرقي ، أحببناك ، عشقناك …فأنت امرأة …وأشهد ألا امرأة الا انت …أيقونة …أسطورة ..أنت كلمة …أنت نغمة الحياة …أنت لحن الخلود …الفن أنت …التمثيل انت …الإبداع أنت …
امرأة مغربية ….امرأة اصيلة …العفة والكبرياء …الشموخ والتحدي …السمو والرفعة …أنت عنوان الكرامة …
بك نباهي فنانات العالم العربي ، بل فنانات العالم …مغربية ولا أحد غيرك…
أحببناك ..عشقناك …بكل تقدير واحترام …فيك الأم والبنت والأخت …مغربية …
ترحلين …لا … تعبت …لا …أنت حية في قلوبنا ، في عقولنا …بل نحن احياء بك …
أنت الهوية والكينونة …أنت المرأة …استيقظت من السبات العميق وأيقظت معك نساء بلدي …كسرت المعتاد ودمرت المألوف …حطمت الطابوهات …
منك تعلمنا الأنافة والنقاء …الطهارة والصفاء …
الفن اخلاق …والمرأة الفنانة مدرسة للتربية والتثقيف …
معك تقزم دعاة القبح والظلام …كنت جميلة خلقة وخلقا …منك تعلمنا تذوق الجمال …
أنت مدرسة …أنت معلمة
وقفت فوق خشبة المسرح وقلت  » لا  » …لا لدونية المرأة…
عانقت رفعة المراة المغربية …رفعة المواطنة …وارتفعت عن خسة الولايا والحريم …
اقتحمت مجال الفن وانت نظيفة …مواهبك أهلتك لتدخلي معبد الإبداع الذي لا تدخله إلا النابغات …
دخلت نظيفة وتغادرين وانت أنظف…
وننحني احتراما لك أيتها المراة العظيمة …أيتها الفنانة المغربية …سلاما سلاما
نعلم أنك قد اختفيت لكنك لم تموتي …لالة نعيمة المشرقي …

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