لالة نعيمة زارعة الحياة وواهبة الفرح

عبد السلام المساوي

لالة نعيمة ، نعيمة المشرقي ، أحببناك ، عشقناك …فأنت امرأة …وأشهد ألا امرأة الا انت …أيقونة …أسطورة ..أنت كلمة …أنت نغمة الحياة …أنت لحن الخلود …الفن أنت …التمثيل انت …الإبداع أنت …

امرأة مغربية ….امرأة اصيلة …العفة والكبرياء …الشموخ والتحدي …السمو والرفعة …أنت عنوان الكرامة …

بك نباهي فنانات العالم العربي ، بل فنانات العالم …مغربية ولا أحد غيرك…

أحببناك ..عشقناك …بكل تقدير واحترام …فيك الأم والبنت والأخت …مغربية …

ترحلين …لا … تعبت …لا …أنت حية في قلوبنا ، في عقولنا …بل نحن احياء بك …

أنت الهوية والكينونة …أنت المرأة …استيقظت من السبات العميق وأيقظت معك نساء بلدي …كسرت المعتاد ودمرت المألوف …حطمت الطابوهات …

منك تعلمنا الأنافة والنقاء …الطهارة والصفاء …

الفن اخلاق …والمرأة الفنانة مدرسة للتربية والتثقيف …

معك تقزم دعاة القبح والظلام …كنت جميلة خلقة وخلقا …منك تعلمنا تذوق الجمال …

أنت مدرسة …أنت معلمة

وقفت فوق خشبة المسرح وقلت » لا » …لا لدونية المرأة…

عانقت رفعة المراة المغربية …رفعة المواطنة …وارتفعت عن خسة الولايا والحريم …

اقتحمت مجال الفن وانت نظيفة …مواهبك أهلتك لتدخلي معبد الإبداع الذي لا تدخله إلا النابغات …

دخلت نظيفة وتغادرين وانت أنظف…

وننحني احتراما لك أيتها المراة العظيمة …أيتها الفنانة المغربية …سلاما سلاما

نعلم أنك قد اختفيت لكنك لم تموتي …لالة نعيمة المشرقي …