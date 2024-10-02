محمد الدريهم

تنظم جمعية” نحن نتكلم مواطنين“، بالشراكة مع lh-écho production للإنتاج ودار الثقافة الشفهية، الدورة الثانية لمهرجان” إيزوران“من 18 إلى 21 أكتوبر 2024 بقصر آيت بن حدو بمدينة ورزازات.

خلال هذا المهرجان، الذي يهدف إلى تعزيز الحفاظ على التراث الشفوي الأمازيغي وإعادة التواصل مع الجذور الأمازيغية، ستكشف دار الثقافة الأمازيغية خلال هذه الدورة، حسب القائمين عليها، عن ثمار سنتين من البحث والعمل الفني حول أصول المرأة الأمازيغية، والذي قامت به خلال هذه الفترة بالتعاون مع حرفيين وفنانين في مجالات التصوير الفوتوغرافي والرسم والأزياء، من أجل استكشاف كنوز وأسرار زينة المرأة الأمازيغية من خلال الحلي والملابس والمكياج التقليدي.

تدعو هذه الدورة الثانية لمهرجان” إيزوران“ببرنامجه المتنوع الزوار إلى إعادة اكتشاف جذورنا الأمازيغية وأسرار تراثنا غير المادي في أجواء ساحرة وسط الواحات والقصبات بموقع آيت بن حدو التاريخي. كما يحتفي المهرجان بالتنوع الثقافي للمغرب وقارتنا الأفريقية التي نتقاسم معها تراثًا غير مادي غنيًا وثقافة شفوية متجذرة.

سيشهد المهرجان مشاركة العديد من الأكاديميين والكتاب والحكواتيين من المغرب والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو والسنغال، كما سيحتفي المهرجان بالشاعرة الأمازيغية مريريدة نايت عتيق التي تجسد أعمالها قيم الحرية والتعلق بالأرض والحنين إلى الجذور، مما يؤكد أهمية الشعر في التقاليد الشفوية الأمازيغية.

يتضمن برنامج المهرجان كذلك عددًا من الأنشطة، بما في ذلك سلسلة من المحاضرات حول دور أشكال التعبير الفني المعاصرة في الحفاظ على التراث غير المادي لإفريقيا، وأمسيات موسيقية تحتفي بالموسيقى الأمازيغية، وعروض رواية القصص وورشات عمل حرفية في الحلي والتطريز والوشم والمكياج التقليدي، وجولات بصحبة مرشدين في قصر آيت بن حدو ووادي أويلا، ولقاء أدبي يستند إلى إصدارات جديدة من دار الثقافة الشفوية.

جمعية” نحن نتكلم مواطنون“هي منظمة غير حكومية تعمل من خلال مركزها الثقافي والبحثي” دار الثقافة الشفوية“- تيغمي نوال بالأمازيغية – في قصر آيت بن حدو على حماية التراث الشفوي الأمازيغي، تماشياً مع التزام المغرب بالاحتفاء بتنوعه الثقافي.