كلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط و هواوي المغرب تبرمان شراكة بهدف تكوين خبراء المستقبل في الأمن السيبراني



الدار البيضاء، يوم 26 سبتمبر 2024 – في سياق أصبح الأمن المعلوماتي يشكل فيه رهانا رئيسيا بالنسبة للمقاولات، أعلنت كلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط وهواوي المغرب عن إطلاق سلك الماستر في الهندسة المعلوماتية وأمن أنظمة المعلومات. وتتوخى هذه الشراكة الاستراتيجية الاستجابة للحاجة المتزايدة للأخصائيين في الأمن المعلوماتي وهندسة الأنظمة المعلوماتية، القادرين على مواكبة التحول الرقمي للمملكة المغربية.

يتمحور البرنامج الجديد، الذي تم تطويره بتعاون مع هواوي المغرب، حول الرهانات الأساسية لأمن الأنظمة المعلوماتية. ويتوجه بشكل خاص للشباب حاملي الشهادات في المجال المعلوماتي الراغبين في التخصص في تصميم ونشر وتدبير أنظمة معلوماتية مؤمنة. ويهدف التكوين، الذي يجمع بين النظري والتطبيقي، إلى تمكين الطلبة من إتقان مجالات رئيسية مثل تحليل المخاطر والتشفير والافتحاص المعلوماتي، ومنحهم شهادات مهنية، مسلمة من هواوي ومعترف بها على الصعيد العالمي.

معربا عن ترحيبه بهذه المبادرة المشتركة الهادفة، صرح السيد محمد الركراكي، عميد كلية العلوم بجامعة محمد الخامس، قائلا: « يأتي هذا الماستر، ليس فقط لتعزيز عرضنا التكويني في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بل أيضا من أجل الاستجابة إلى احتياجات السوق المغربي والدولي في مجال الأخصائيين ذوي المؤهلات العالية في هذه المجالات الحيوية. ونحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع هواوي المغرب، والتي ساهمت في تعزيز جاذبية كليتنا وفي تعزيز التميز الأكاديمي لخريجينا. وهو ما يدخل في صلب مهمتنا المتمثلة في تكوين مهارات قادرة على مواكبة التحول الرقمي للمملكة، والإسهام بنشاط وفعالية في التنمية السوسيو-اقتصادية لبلادنا».

وفي معرض حديثه حول هذه الشراكة المثمرة، قال السيد جيريمي لين، نائب الرئيس التنفيذي لهواوي شمال وغرب إفريقيا: «يبرز إطلاق هذا التكوين الجديد، الذي رأى النور بفضل التقائية رؤى الشريكين، الأهمية التي يكتسيها تعزيز الكفاءات الرقمية، وكذلك توطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعد رافعة حقيقية لديناميكية منظومة رقمية مرنة وصامدة. من خلال إقامة هذه الشراكة الاستراتيجية، تلتزم هواوي المغرب، جنبا إلى جنب مع كلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس، بمواصلة الاستثمار في التكوين والابتكار من أجل النهوض بإشعاع المهارات المحلية ودعم تطلعات المغرب إلى إرساء تعليم رقمي يتسم الجودة والشمولية».

تهدف هذه المبادرة، القوية بالالتزام الدائم للشريكين، إلى تحفيز التكوين في مجال الأمن السبراني عبر تعزيز الابتكار والكفاءات الرقمية للطلبة بغرض تمكينهم من تحقيق أقصى قدراتهم. ومن خلال إدراج شهادات هواوي، سيستفيد طلبة هذا الماستر من تكوين جد متطور، موافق لمتطلبات السوق. أما برنامج التكوين، فيشكل فرصة فريدة لتعزيز قابلية المتخرجين للتشغيل في هذا القطاع ذو النمو القوي.

يمثل هذا الماستر، المفتوح للحاصلين على الإجازة في الإعلاميات، تطورا هاما بالنسبة للمنظومة التربوية المغربية. فمن خلال هذا التعاون مع هواوي المغرب، تعتزم كلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط تشجيع تكوين متميز متجه نحو المستقبل وقادر على تخريج الخبراء الذين سيواكبون التحول الرقمي للمملكة المغربية.

يندرج إطلاق هذا الماستر في إطار استراتيجية أوسع لهواوي المغرب، الملتزمة بنشاط بتكوين المهارات المحلية عبر برنامجها للمهارات التقنية الرقمية « Digitech Talent ». ويتوخى هذا البرنامج دعم انبثاق منظومة رقمية دامجة، ويقترح إطارا ممتازا للتعلم لفائدة المهنيين الشباب والطلبة المغاربة.

من خلال إطلاق هذه المبادرة الجديدة، تجدد كل من كلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط وشركة هواوي المغرب عزمهما على إحداث وقع قوي ومستدام عبر الاستفادة من الابتكار والتعاون. ويعكس إبرام اتفاقية الشراكة الثنائية عزم الطرفين على الإسهام بفعالية في تحقيق الأهداف الطموحة للمغرب في مجال التكوين والشمول الرقمي.

نبذة عن هواوي:

تأسست هواوي في سنة 1987، وتعد من أهم المزودين العالميين بالبنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. لدينا 207000 مستخدم وحضور في أزيد من 170 بلدا ومنطقة، في خدمة أكثر من 3 ملايير شخص عبر العالم.

تتمثل رؤيتنا ومهمتنا في إيصال التكنولوجيا الرقمية لجميع الأشخاص والبيوت والهيئات من أجل عالم ذكي ومتصل بالكامل. لهذا الغرض، نعمل من أجل توفير الربط في كل مكان والولوج الشمولي للشبكات، مؤسسين بذلك لإقامة عالم ذكي؛ نوفر قوة معلوماتية متنوعة في المجالات التي تحتاجون إليها، عندما تكونون في جاجة إليها، من أجل جلب الكلاود والذكاء إلى الجهات الأربع للكوكب، نبني منصات رقمية لمساعدة كل القطاعات والهيئات من أجل أن تكون مرنة فعالة وديناميكية؛ نعيد تصميم تجربة المستعمل بفضل الذكاء الاصطناعي، عبر جعلها أكثر ذكاء وتخصيصا بالنسبة للأشخاص في جميع مناحي حياتهم، سواء في البيت أو خلال التنقل، أو في المكتب، أو عند ممارسة الترفيه أو الرياضة.

نبذة عن هواوي المغرب

تعود بداية حضور هواوي في المغرب إلى سنة 2002، مع افتتاح أول مكتب لها في الرباط ثم في الدار البيضاء. بخصوص التشغيل، أحدثت هواوي في المغرب أكثر من 800 فرصة عمل مباشر وغير مباشر. وناهزت مبيعاتها المحلية 40 مليون دولار أمريكي. وتعتبر هواوي المغرب مُجَهِّزًا رئيسيا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمملكة. وهي أيضا واعية بمسؤولياتها المجتمعية وبأهمية الانخراط في مقاربة مستمرة للتقدم. ويتجسد نقل الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكوين المهارات الرقمية المغربية من خلال العديد من البرامج على غرار برنامج « Digitech Talent » الذي يتوخى توفير منصة للتَّعَلُّم والتبادل بين الخبراء والطلبة ويتضمن مجموعة واسعة من التكوينات التي تمت بلورتها بعناية فائقة من أجل تفتح مهارات شابة، ومن خلال ذلك، خلق مجتمع دولي في خدمة عالم أكثر ذكاء واتصالا. من بين التكوينات المقترحة، أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (Huawei ICT Academy)، وهي عبارة عن برنامج يستهدف مساعدة الجامعات على تكوين المهارات الشابة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفضل فهم أفضل للتكنولوجيا الرقمية قصد إعدادهم لرفع الرهانات الاجتماعية الكبرى للمستقبل. وتحدو برامج مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (Huawei ICT Competition)، و »بذور للمستقبل » (Seeds for the Future) نفس الأهداف المتمثلة في: ضمان نقل الكفاءات التكنولوجية التي تشكل سبب نجاحنا.