قراءة في عنوان مقالة دعائية لوكالة الأنباء الجزائرية

محمد إنفي

العنوان الذي أعطته هذه الوكالة لمقالتها الدعائية، هو « الجزائر التي لا تقهر ». وقبل التطرق لهذا العنوان وتناول مضمونه السطحي والعميق، أشير إلى أن موضوع المقالة (والتي لم أطلع على نصها) لم يكن سوى العداء للمغرب، حسب جريدة « الاتحاد الاشتراكي » (لسان حال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)؛ وهو ما جعل هذه الأخيرة تخصص افتتاحيتها ليوم الثلاثاء 3 شتنبر 2024، للرد على هلوسات وكالة الأنباء الجزائرية التي تعكس مدى معاناة الجزائر من مرض مزمن اسمه المغرب. وهذا ما يفسر وجود هذا الأخير في صلب الحملة الانتخابية للرئاسيات الجزائرية التي غابت عنها البرامج الانتخابية، وحضر فيها العداء المرضي للمغرب. ولهذا، خصت جريدة « الاتحاد الاشتراكي » الانتخابات الجزائرية بافتتاحية عنوانها « الانتخابات الرئاسية بالجزائر ترفع درجة حرارة الهلوسة المعادية للمغرب ».

ما يهمني، شخصيا، من مقالة الوكالة الجزائرية، هو عنوانها « الجزائر التي لا تقهر »؛ ذلك أن هذا العنوان يستحق أن نقف عنده لقراءته نصيا قبل أن نستحضر أبعاده النفسية والسلوكية والسياسية والغوص في خلفياته السيكولوجية والتطرق إلى مضامينه الصريحة والضمنية. لنبدأ بالمعنى الحرفي أو السطحي للعنوان. فمن يقف عند هذا المستوى، قد يعتقد أن الجزائر فعلا قوة لا تقهر أو « قوة ضاربة » كما يقول عبد المجيد تبون. وقد يقع في هذا الغلط كل من لا يعرف الجزائر إلا من خلال إعلامها الرسمي وغير الرسمي، بكل منابره وذبابه الإليكتروني العفن.

لكن من يعرف حقيقة الجزائر أو الشيء الكثير عنها، لا شك أنه سيرى في العنوان تكثيفا للمعاني الصريحة والضمنية وتركيزا (concentration) لها في أبعادها النفسية والسيكولوجية والسلوكية والسياسية. فمقولة « الجزائر التي لا تقهر » دليل على أنها بالفعل مقهورة ومحقورة وتعاني من الاضطراب النفسي والسلوكي والسياسي. فالوضع في الجزائر ينذر بقرب الانفجار لكون أزماتها متعددة وعويصة، ويزيد من استفحالها الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديبلوماسي والهواتي (أزمة الهوية في الجزائر أزمة حقيقية) والحقوقي والرياضي، وحتى العسكري (النظام العسكري يجد صعوبة في الحصول على السلاح). فمن يصدق « الجزائر التي لا تقهر »، وهي تراكم في الهزائم السياسية والديبلوماسية وغيرها؟ ومتى تعي الجزائر واقعها المتأزم على كل المستويات؟ فحدودها كلها ملتهبة؛ وهذا يزيد من عزلتها ويفاقم عجزها عن التصدي للمخاطر التي تهدد أمنها. وحتى داخليا، الوضع متأزم بسبب الصراعات داخل الجيش الموسوم بالشعبي؛ مما قد يعصف بأمن البلاد ويدخلها في اضطراب قد يفاقم الأوضاع المزرية التي عليها الجزائر حاليا، حيث الخصاص في كل شيء، وبالأخص في المواد الغذائية الأساسية والماء الشروب؛ مما قد يجعلها تغرق في المجاعة الحادة والعطش المميت.

العنوان الذي نحن بصدد قراءته، يكشف لنا هشاشة الجزائر على عدة أصعدة: هشاشة المؤسسات، هشاشة النفسية العامة، هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديبلوماسي وغيره. فعلى المستوى الرسمي، لما يؤكد الرئيس عبد المجيد تبون بإلحاح أن « الجزائر قوة، قوة ضاربة »، ويردد رئيس الأركان، سعيد شنقريحة، أن « الجزائر أقوى دولة في المنطقة »، فإنما يؤكدان، من غير أن يدريا، ضعف الجزائر ويقدمان الدليل على ذلك، في الوقت الذي يعتقدان أنهما يرفعان من قيمة دولتهما المنخورة من الداخل. وعنوان مقال الوكالة الجزائرية (« الجزائر التي لا تقهر ») لا يخرج عن هذه الفنطزية أو العنترية الفارغة. فادعاء القوة هو دليل على الضعف والذل والهوان؛ ذلك أن الأقوياء حقا لا يتباهون بقوتهم.

وعلى المستوى الشعبي، فمن الملاحظ أن النظام قد نجح في ترسيخ هذه الهلوسة بالقوة لدى الكثير من أفراد الشعب الجزائري، بحيث الكثير منهم يعتقدون أنهم مركز الكون وأنهم أفضل من كل الناس؛ لذا، تجدهم يدعون الرجولة وهي منهم براء (أنظر « المغرب ليس مسؤولا عن أزمة الرجال في الجزائر »، محمد إنفي، موقع « أخبارنا » بتاريخ 8 شتنبر 2024)، ويزعمون أنهم أحرار و »شواكر » أفريقيا؛ بينما هم في واقع الأمر أحط الناس أخلاقا وسلوكا وأقلهم رجولة وحرية وأضعفهم ثقافة وعلما. ويتضح ذلك من خلال أسلوبهم في النقاش وفجورهم في الخصومة؛ إذ يكفي أن تخالف الجزائري في الرأي، فينهال عليك بالسب والشتم والقذف بكل أنواع الكلام الساقط، قبل أن يهرب من النقاش صاغرا، ذليلا، حقيرا…

خلاصة القول، لقد صدق وزير خارجية روسيا حين برر عدم قبول الجزائر في مجموعة « البريكس » بغياب توفرها على معيار « الوزن والهيبة والمواقف الدولية ». ويمكن أن نلحظ الزيادة في العنترية كلما ضاق الحال على الجزائر. فـ »الجزائر التي لا تقهر » (آخر صيحات العنترية) تزداد عنتريتها كلما تعرت سوأتها. ففي الوقت الذي تعاني فيه الجزائر من العزلة إقليميا وقاريا ودوليا، يخرج عبد المجيد تبون ليقول للجزائريين وللعالم بأن كلمة الجزائر مسموعة دوليا وتتم استشارتها في القضايا الدولية الكبرى وغير ذلك من السفاسف الفاضحة؛ ناهيك عن الأرقام الفلكية المضحكة التي تقوم دليلا على غياب السلامة العقلية لصاحبها. وما هذا إلا غيض من فيض.

سلا في 14 شتنبر 2024