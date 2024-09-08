تيمحضيت تحتفي بالخروف وتنظم الدورة السابعة لمهرجان ”الترويج لسلالة أغنام تيمحضيت »

بقلم محمد الدريهم

أشرف عامل إقليم إفران، عبد الحميد المزيد، يوم الجمعة الماضي، على حفل الافتتاح الرسمي للدورة السابعة لمهرجان” موسم الترويج لسلالة أغنام تيمحضيت“، الذي تنظمه جمعية آيت امحمد للتنمية والتضامن بتيمحضيت، بشراكة مع المجلس الإقليمي لإفران ومجلس الجماعة الترابية لتيمحضيت، في الفترة الممتدة من 06 إلى 08 شتنبر الجاري، تحت شعار « الترويج لسلالة أغنام تيمحضيت في مواجهة التحديات التي تفرضها ندرة المياه بالمنطقة“.

بنفس المناسبة، أعطى عبد الحميد المزيد انطلاقة أشغال مشروع تهيئة مركز تيمحضيت الناشئ بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 19.307.904.00 درهم، بتمويل كامل من طرف مجلس جهة فاس-مكناس. ويشمل المشروع أعمال الطرق والصرف الصحي وتهيئة المساحات الخضراء والساحات العمومية، بالإضافة إلى الإنارة العمومية.

كما قام عامل اقليم إفران بزيارة موقع أشغال تهيئة السوق الأسبوعي لتيمحضيت، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ 1.010.000.000.00 درهم، قبل أن يعطي انطلاقة مسابقة اختيار أفضل خروف تيمحضيت، ويترأس الحفل الرسمي للمهرجان، بحضور البرلماني أوزين ورئيسي المجلس الإقليمي والمجلس المحلي وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

يتضمن برنامج مهرجان هذه السنة عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية والاقتصادية، بالإضافة إلى سهرات فنية، منها مسابقة لاختيار أفضل الأغنام تحت إشراف الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ومعرض للمنتوجات المحلية للتعاونيات المحلية طيلة أيام المهرجان ندوة علمية حول تنمية الأغنام من سلالة تيمحضيت في مواجهة التحديات التي تطرحها ندرة المياه في المنطقة، بمشاركة المديرية الجهوية للفلاحة والغرفة الفلاحية بفاس-مكناس والحديقة الوطنية بإفران وجمعية ”ليفينغ بلانك المغرب“. كما شمل المهرجان كرنفالاً بمشاركة فرق أحيدوس والفرق النحاسية، ومعرضاً لرؤوس الأغنام الحائزة على جوائز ومنتجات محلية، ومسابقة الصيد الرياضي في بحيرة أكلمام نتيفوناسن تحت إشراف جمعية إيمي نخنيك للصيد الرياضي والمحافظة على البيئة, مسابقة الرماية تحت إشراف جمعية الصيادين بتيمحضيت وجمعية أغبالو نعربي بتيمحضيت، وتحت إشراف تقني لجمعية صيادي ضاية عوا، مع تنظيم مسابقة محلية يوم السبت ومسابقة جهوية يوم الأحد، بالإضافة إلى تنظيم المسابقة السنوية الرسمية للكرة الحديدية تحت رعاية الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية والعصبة الجهوية لفاس مكناس، والتي ينظمها نادي أطلس تيمحاضت للكرة الحديدية.

وفي نفس الأجواء الاحتفالية، استمتع زوار مدينة تمحضيت وعشاق فن أحيدوس الأطلس المتوسط بثلاث سهرات فنية أحيتها على التوالي فرق أحيدوس آيت امحمد تمحضيت، أحيدوس اجدادن بن صميم, أحيدوس ايدوس ايراو عدلان غيغو، والفنان سعيد مغديش، وأكيدوس آيت عرفة تيماحدت، وأكيدوس أزوغارن آيت حمزة، وأكيدوس إيزم نفاس، والفنان نجم عبد الله، وأكيدوس تيت زيل، وأكيدوس ايتجين إفران، وأكيدوس أغبالو داية آوا والفنانة يمنى العمراوي.