الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، تكريس لسيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية وضربة موجعة تهدم الاطروحة الانفصالية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية الأهداف النبيلة

نادي محمد بن علي الدكالي

حي شماعو سلا

الهاتف: 05.37.87.87.81

بلاغ،

تخليدا للذكرى الواحد والسبعين لذكرى ثورة الملك والشعب التي تصادف العشرين غشت من كل سنة تنظم جمعية الأهداف النبيلة على مدرج المركز الثقافي سعيد حجي يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024 ابتداء من الساعة السادسة مساء، ندوة علمية في موضوع.

« الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء تكريس لسيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية وضربة موجعة تهدم الأطروحة الانفصالية »

وسيؤطر هذه الندوة الوطنية التي يسيرها الاعلامي عبد الغني جبار ويشرف على تنظيمها الاستاذ عبد العزيز ملوك، دكاترة وأساتذة باحثين وأكاديميين، ويتعلق الأمر بكل من.

.الدكتور الحسن عبيابة وزير سابق واستاذ التعليم العالي ورئيس مركز ابن بطوطة.

.الدكتور محمد بودن رئيس مركز الأطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، استاذ القضايا الدولية المعاصرة.

.الدكتور صبري لحو محام، خبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء والرئيس العام لأكاديمية التفكيرالاستراتيجي درعة تافيلالت.

.الدكتور عبد القادر الكيحل، أستاذ التعليم العالي، نائب بمجلس المستشارين.

. الأستاذ سعيد الخمسي، محلل سياسي وخبير استراتيجي رئيس مؤسسة مغرب الجهات.

ويشكل تخليد هذه الملحمة الوطنية الغراء والمشرقة في تاريخ المملكة المغربية التي أبدعتها عبقرية المغفور له السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه مناسبة لاستحضار الأمجاد واستنهاض الهمم من أجل إعلاء صروح المغرب الحديث تحت القيادة السامية لسيدنا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.

وتغتنم جمعية الأهداف النبيلة مناسبة تخليد الذكرى 71 لثورة الملك والشعب لتجدد التأكيد على تجندها الدائم وتعبئتها المستمرة وراء عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، الغير القابلة للتنازل أو المساومة، مثمنة المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة في ظلّ السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

مكتب الجمعية

حرر بسلا في، 20 غشت 2024.