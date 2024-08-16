رمضان مصباح

وردت علي مراسلة من cnnالعربية فيها:

خبر عاجل: وزارة الصحة في غزة: عدد القتلى تجاوز 40 ألفًا خلال 10 أشهر من القتال.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، أن أكثر من 40 ألف فلسطيني قُتلوا في غزة، منذ أن شنت إسرائيل حربها ضد حماس، وهو ما يمثل نقطة تحول أخرى في الصراع المستمر منذ عشرة أشهر.

طلبت من الذكاء الاصطناعي أن يجيب ،فكانت اجاباته: المقترحة:

*هذه مأساة مفجعة ،وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك لوضع حد لهذا العنف.

*ان الوضع معقد ويتطلب حوارا متوازنا واجراءات متضافرة لحل الصراع.

*ان الخسائر البشرية مثيرة للقلق ،ومن الضروري الوقف الفوري لاطلاق النار لانقاذ الأرواح.

اذا كان الذكاء الآلي يقول هذا ؛فما رأي الذكاء الغربي الدموي؛وهو الأب الشرعي للأول؟