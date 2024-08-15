جلالة الملك يستقبل بتطوان البطل الأولمبي سفيان البقالي

تطوان 14 غشت 2024 (ومع)- استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بتطوان، العداء سفيان البقالي، الذي توج بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة (دورة باريس 2024).

وبهذه المناسبة، وشح جلالة الملك سفيان البقالي بوسام العرش من درجة قائد.

ويعكس هذا الاستقبال، الذي جرى بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، عبد السلام أحيزون، العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك، حفظه الله، يحيط بها الشباب، وكذا الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته لقطاع الرياضة بمختلف تخصصاته.

ويأتي هذا الاستقبال عقب الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه العداء المغربي خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة، حيث تمكن من الحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة طوكيو 2020.