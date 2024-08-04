التغيرات المناخية: الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ يوافق على الخطوط العريضة للتقريرين الأولين لدورة التقييم السابعة

محمد الدريهم

عُقدت الدورة الحادية والستون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة في صوفيا، عاصمة بلغاريا، في الفترة من 27 يوليو إلى 02 أغسطس 2024، وشارك في الدورة أكثر من 230 مندوباً يمثلون 114 حكومة من الحكومات الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وركزت المناقشات على القضايا المتعلقة بإعداد تقارير الهيئة خلال دورة التقييم السابعة التي بدأت في يوليو 2023 بانتخاب الرئيس الجديد والأعضاء الجدد في مكتب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

في هذه الجلسة العامة الحادية والستين، وافق الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) في هذه الجلسة، على الخطوط العريضة للتقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن تغير المناخ والمدن والتقرير المنهجي للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن قوائم جرد عوامل التأثير المناخي قصيرة العمر لعام 2027. كما وافق المندوبون البالغ عددهم 230 مندوباً يمثلون 114 حكومة عضو حضروا الاجتماع الذي استمر أسبوعاً في العاصمة البلغارية على الجداول الزمنية للتقريرين.

ويرى جيم سكيا، رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، أن « قرار الفريق اليوم يمهد الطريق للخطوات الحاسمة التالية في عملنا: ترشيح واختيار المؤلفين الذين سيكتبون هذين التقريرين. ويحدونا أمل كبير في أن تجمع هذه العمليات بين أكثر مجموعة متنوعة وشاملة من المؤلفين حتى الآن »، وأضاف: « إن توقيت نشر هذين التقريرين يؤكد الأهمية السياسية المستمرة للتقارير العلمية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ». ومن المتوقع أن تُنشر الدعوات للمؤلفين الأسبوع المقبل.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تتوفر الجريدة على نسخة منه، فإن الخطوط العريضة المتفق عليها للتقرير الخاص حول تغير المناخ والمدن تشمل الاتجاهات والتحديات والفرص المتاحة للمدن في مناخ متغير، والإجراءات والحلول للحد من المخاطر والانبعاثات الحضرية، وكيفية تسهيل وتسريع التغيير في سياق المدن، والحلول حسب المدينة والنوع والمنطقة. ومن المقرر موافقة الفريق على هذا التقرير الخاص ونشره في مارس/آذار 2027.

يتم تقاسم القيادة العلمية للتقرير الخاص بشأن تغير المناخ والمدن بين الفرق العاملة الثلاثة التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وأكد الرئيسان المشاركان للفريق العامل الثاني، وينستون تشاو وبارت فان دن هورك، اللذان يقودان عملية إعداد التقرير، أن هذا التقرير الخاص ذو أهمية رئيسية للعديد من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم في تنفيذ إجراءات مناخية فعالة في المدن، مضيفًا أن فريقهم مكرس لإعداده في الوقت المناسب على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كما جاء في البيان الصحفي.

ووفقًا لنفس المصدر، فإن التقرير المنهجي للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لعام 2027 بشأن قوائم جرد عوامل التأثير المناخي قصيرة العمر سيوجه إعداد وإبلاغ قائمة جرد وطنية لانبعاثات عوامل التأثير المناخي قصيرة العمر. والتاريخ المقرر لنشر هذا التقرير المنهجي هو يوليو 2027.

واستناداً إلى تقرير الاجتماع المقبل لتحديد نطاق مساهمات فرق العمل الثلاث في التقرير التقييمي السابع، والمتوقع عقده في ديسمبر/كانون الأول 2024، سيتفق الفريق في اجتماعه العام المقبل في أوائل عام 2025 على نطاقها ومخططها وخطط عمل كل منها، بما في ذلك الجداول الزمنية والميزانيات.

نبذة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) هي هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن تقييم المعرفة العلمية حول تغير المناخ. وقد أنشأها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في عام 1988 لتزويد القادة السياسيين بتقييمات علمية دورية لتغير المناخ وآثاره ومخاطره، واقتراح استراتيجيات التكيف والتخفيف من آثاره. وفي العام نفسه، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بإنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. ويضم الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 195 دولة عضو.

ويساهم آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم في عمل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. وبالنسبة لتقارير التقييم، يتطوع الخبراء بوقتهم كمؤلفين في الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لتقييم آلاف الأوراق العلمية التي تنشر كل عام لتقديم ملخص شامل لما هو معروف عن العوامل المؤثرة في تغير المناخ وتأثيراته ومخاطره المستقبلية، وكيف يمكن للتكيف والتخفيف من هذه المخاطر أن يقلل من هذه المخاطر.

وللهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ثلاث فرق عمل: الفريق العامل الأول الذي يتناول الأساس العلمي الفيزيائي لتغير المناخ؛ والفريق العامل الثاني الذي يتناول الآثار والتكيف وقابلية التأثر؛ والفريق العامل الثالث الذي يتناول التخفيف من آثار تغير المناخ. كما أن لديها أيضاً فريق عمل معني بقوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة، والذي يقوم بتطوير طرق لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها.

تزود تقييمات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الحكومات على جميع المستويات بالمعلومات العلمية التي يمكن أن تستخدمها في وضع السياسات المناخية. وتُعد تقييمات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مساهمة أساسية في المفاوضات الدولية لمكافحة تغير المناخ. تتم صياغة تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وفحصها على عدة مراحل، مما يضمن الموضوعية والشفافية.