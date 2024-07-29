عيد العرش المجيد بإقليم خنيفرة

رفع شارة اللواء الأزرق ببحيرة أكلمام أزكزا تزامنا

مع الذكرى 25 لعيد العرش المجيد

محمد الدريهم

تخليدا الذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، عرف إق

ليم خنيفرة انطلاقة عدة مشاريع تنموية وذلك يوم الجمعة 26 يوليوز 2024 تحت شرف محمد فطاح، عامل الإقليم الذي كان مرفقا بالسيد عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وممثلين عن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وبحضور منتخبين ورؤساء المصالح العسكرية والأمنية وعدد من رؤساء المصالح الخارجية.

بهذه المناسبة ترأس عامل الإقليم مراسيم رفع شارة اللواء الأزرق ببحيرة « أكلمام أزكزا » في مبادرة أولى من نوعها كتجربة على المستوى الوطني بالنسبة للبحيرات. يأتي هذا التتويج لما تزخر به هذه البحيرة، الواقعة بالمنتزه الوطني لخنيفرة، من مؤهلات طبيعية استثنائية ولتنوع نظمها الايكولوجية، ولموقعها في قلب جبال الأطلس المتوسط المكسوة بأشجار الأرز، فضلاً عن استفادة الموقع من مجموعة من المشاريع التي أنجزت في إطار تأهيله وتثمينه والمحافظة عليه حيث تم تأهيل هذا الموقع السياحي وتحسين جاذبيته، بإنشاء مواقف للسيارات ومرافق صحية ومساحات خضراء إضافة إلى تشوير المسالك وأشغال الإنارة العمومية…، وهو الشطر الأولي الذي أشرفت عليه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة بني ملال خنيفرة، بتمويل من مجلس الجهة بلغ 20 مليون درهم.

وفي إطار تشجيع أنشطة الاقتصاد التضامني والاجتماعي، المندرجة ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم بناء وتجهيز 10أكشاك و30خيمة أمازيغية مخصصة للإطعام وبيع المنتوجات المحلية، بغلاف مالي قدره 3.7 مليون درهم، استفاد منها 40 شخصا من نساء وشباب المنطقة، ما ساهم بشكل كبير في تحسين الدخل الفردي لهؤلاء المستفيدين.

تروم هذه المشاريع والمبادرات، جعل إقليم خنيفرة عموماً والموقع السياحي لبحيرة اكلمام ازكزا بشكل خاص وجهة للسياحة الإيكولوجية على المستوى الجهوي والوطني، من خلال توسيع العرض السياحي عبر إحداث فضاءات الاستقبال والإيواء والترفيه مع إيلاء أهمية كبرى للتنشيط الثقافي على مستوى المواقع والمدارات السياحية بالإقليم.

وبنفس المناسبة، تم تسليم سيارتين كهربائيتين لفائدة جماعة أكلمام أزكزا، تم اقتناؤهما في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة إجمالية قدرها 0,29 مليون درهم، بهدف تسهيل ولوج الزوار إلى البحيرة خاصة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة والمسنين وكذا الأطفال.

في هذا الإطار وبمناسبة تتويج أكلمام أزكزا بهذا اللواء الأزرق المتميز، أكد السيد عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات للصحافة أن تتويج أكلمام أزكزا باللواء الأزرق يعتبر أول تتويج بالنسبة للبحيرات الجبلية ببلادنا والذي سيعطي بطبيعة الحال دفعة جديدة لتنمية السياحة الإيكولوجية بالمنطقة. من جهة ثانية، يضيف المدير العام، كانت هذه مناسبة كذلك للوقوف على برنامج تهيئة فضاء « أروكو » الذي تعتبر فضاء للسياحة الإيكولوجية وهو برنامج تكميلي سيحاول أن يعطي دفعة جديدة أخرى لتنمية هذا الموقع الذي يشكل بوابة للمنتزه الوطني لخنيفرة.

من جهة أخرى وفي أطار تهيئة المنتزه الوطني لخنيفرة، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات اته بهذه المناسبة، تم الوقوف على انطلاقة عدة مشاريع التي تهم المسالك الغابوية على طول حوالي 12 كلم التي سيتم تأهيلها والتي ستعلب دورا في فك العزلة عن الساكنة وفي حماية الثروة الغابوية من الحرائق ومن عمليات التخريب.

من جهة أخرى، عرف برنامج هذا اليوم، تدشين وإعطاء الانطلاقة لعدة مشاريع تنموية تدخل في إطار التهيئة الحضرية وتقوية البنية التحتية الطرقية والسياحية حيث تم بجماعة خنيفرة، إعطاء الانطلاقة لمشروع التهيئة الحضرية لمدينة خنيفرة (شارع المسيرة الخضراء –أزلو) وشارع لالة خديجة، الذي سيكلف انجازه مبلغاً مالياً قدره 19.89مليون درهم. وتشمل أشغال هذا المشروع، توسيع وتقوية الطرق، وإنشاء مواقف السيارات وأعمدة الإنارة العمومية، وتبليط الأرصفة إضافة إلى أشغال التطهير وتهيئة المساحات الخضراء.

ومن أجل فك العزلة عن الساكنة القروية، أعطيت بجماعة موحى وحمو الزياني، انطلاقة أشغال تهيئة الطريق بين مدارة أمالو وتيزي نصلصال، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 21.48مليون درهم، بتمويل من المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة ومن تنفيذ الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. وبنفس الجماعة، وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، تم تدشين مشروع بناء الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم (8) والطريق الإقليمية (7306) رصد له غلافا ماليا قدره 5.7 مليون درهم.

مباشرة بعد ذلك، قام عامل إقليم خنيفرة والوفد المرافق له بإعطاء انطلاقة أشغال مشروع تهيئة الغابة الترفيهية بموقع أروكو السياحي بجماعة اكلمام ازكزا، الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للمياه والغابات وخصص له استثمارا ماليا بقيمة 4.62 مليون، ويروم هذا المشروع تشجيع السياحة الجبلية بالمنتزه الوطني لخنيفرة عبر خلق فضاءات للتربية البيئية والترفيه وممارسة الرياضة.