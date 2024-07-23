إقليم ميدلت: مشروع تنموي بغلاف مالي قدره 126.800.000,00 درهم لتهيئة وتثمين المنطقة الرطبة للأكمام سيدي علي

بقلم محمد الدريهم

في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة خلال شهر مارس 2024 من طرف كل عامل اقليم ميدلت والمدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات درعة تافيلالت. والمدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل. والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ومدير وكالة الحرض المائي لحوض سبو وكل من رئيس المجلس الإقليمي لميدلت. رئيس مجلس جماعة اتزر ورئيس مجلس جماعة ايت بن يعقوب، والرامية إلى تنفيذ مشروع » تهيئة وتثمين المنطقة الرطبة للأكمام سيدي علي » بتكلفة إجمالية قدرها حوالي126.800.000,00 درهم ، ستعرف بحيرة اكلمام سيدي علي قفزة نوعية في مجال السياحة الإيكولوجية المستدامة واستقطاب الزوار والسياح هواة السياحة بالمناطق الجبلية.

في هذا الاتجاه، تعرف منطقة بحيرة اكلمام سيدي علي الواقعة داخل المنتزه الوطني لخنيفرة بتراب الجماعة الترابية لكل من إتزر ووايت بن يعقوب الخاضعتين لدائرة ميدلت -قيادة اتزار- بإقليم ميدلت انطلاق مشروع بناء مخيم صيفي من لذن وزارة الشباب والثقافة والاتصال – قطاع الشباب – بغلاف مالي قدره 87.000.000,00 درهم , كما خصصت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لدرعة تافيلالت غلاف مالي يقدر بحوالي 2.600.000,00 درهم لأجل التشجير، و الحد من الجراف التربة مع إنشاء فضاءات للاستراحة والترفيه و إحداث مساحات الخضراء وجسورو إنشاء برج مراقبة و متحف بيني مع إنشاء مرصد المراقبة الطيور ووضع لوحات الإشارة.

من جهة أخرى وفي نفس إطار هذه الشراكة خصصت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان غلاف مالي يقدر بحوالي 5.000.000,00 درهم لتهيئة مسالك للسياحة الايكولوجية والمشي والدراجات الهوائية الجبلية وركوب الخيول, كما خصص المجلس الإقليمي لميدلت مبلغ 6.000.000,00 درهم لتهيئة الطريق الثانية المؤدية للبحيرة ومجلس الجماعة الترابية لإتزرمبلغ 1.000.000,00 درهم لأجل إحداث أكشاك لعرض المنتوجات المحلية وتجهيزها بالكهربة مع إنشاء مرافق صحية وتجيزها بالكهربة الماء والصرف الصحي و تهيئة وتجهيز الفضاء الخارجي للأكشاك.

يدخل هذا المشروع التنموي الضخم في إطارالاتفاقية الإطار الموقعة ما بين وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية) وقطاع المياه و الغابات بتاريخ 7 أكتوبر 2019 و دليل مساطر ابرام اتفاقيات الشراكة المصادق عليه من طرف مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان و تفعيلا لبنود الاتفاقية الإطار للشراكة بين وزارة التجهيز و الماء و الوكالة الوطنية للمياه و الغابات الموقعة بتاريخ 2022/10/25 والتي تهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعين وكذا تسريع وتيرة اعداد و انجاز المشاريع التنموية ذات الصلة و التسوية الودية للتداخلات و التعرضات الحاصلة بين الملك الغابوي والملك العمومي وتنزيلا لمحاور استراتيجية غابات المغرب 2020 – 2030 خاصة فيما يتعلق بتدبير و تطوير الفضاء ات الغابوية حسب مؤهلاتها؛ و نضرا لأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي بالمنتزه الوطني لخنيفرة وتثمينه واعتبارا لأهمية المنطقة الرطبة لأكمام سيدي المعروفة بتنوعها البيولوجي البارز على مستوى المنتزه الوطني لخنيفرة و اعتبارا لمبادئ الشراكة بين الموقعين على هذه الاتفاقية والتزام الأطراف المعنية للعمل سويا من أجل مكوناته.

و تهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث إطار للشراكة والتعاون من أجل أشغال تهيئة وتثمين المنطقة الرطبة لا كلمام سيدي علي، وذلك طبقا للمنتديات والشروط التي تنص عليها هذه الاتفاقية من أجل الأهداف المثالية, التعاون من أجل حماية بحيرة الامام سيدي علي كموقع رامسار معروف بتنوعه البيولوجي, المساهمة في الوقاية من التعرية انجراف التربة (تشجير وقاني وبناء متارس من الأحجار)، إعادة تأهيل غابة الأرز بالمنظومات الغابوية المحيطة ببحيرة اكلمام سيدي علي, التدبير المستدام للثروات السمكية عن طريق المحافظة عليها وتقويتها بواسطة عمليات الاستزراع, تثمين وتشجيع السياحة الإيكولوجية بالمنتزه الوطني لخنيفرة والمجال الحيوي لأرز الأطلس, خلق فضاءات الترفيه مع خلق فضاءات خضراء على مستوى البحيرة, التحسيس والتربية البينية, المساهمة في التدبير المستدام للمنطقة الرطبة, توفير الظروف الملائمة لاستقبال الزوار والمصطافين مع المساهمة في التنمية المحلية المستدامة وذلك من خلال تحسين جاذبية المجال وتنمية أنشطة جديدة مدرة