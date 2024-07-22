المبادرة الوطنية للتنمية مدينة الحاجب تخلد باليوم العالمي للتعاونيات لسنة 2024

بقلم محمد الدريهم

تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات، نظمت عمالة إقليم الحاجب نهاية الأسبوع الفارط الفارط لقاء تواصليا تم من خلاله عرض الحصيلة الإقليمية لمحور الدعم الاقتصادي والاجتماعي التضامني و ذلك بالمنصة الاقليمية للشباب الحاجب بهدف ابراز دور التعاونيات في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات في وضعية صعبة وكذا تحسيس مختلف الفاعلين حول أهمية التقائية التدخلات من اجل اعداد وتفعيل مشاريع مندمجة ومستدامة.

بالمناسبة ألقى الكاتب العام للعمالة كلمة افتتاحية ذكر فيها أن هذا اليوم التواصلي منظم في اطار » البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ ذلكم الورش الذي أراد من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، إرساء دعائم مشروع مجتمعي أساسه التماسك الاجتماعي والتضامن والتكافل مِكدا جلالته جعل من هذا الورش ورشا مفتوحا على المستقبل لرفع التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا وخاصة محاربة آفتي الفقر والإقصاء الاجتماعي والاستجابة لحاجيات الأشخاص في وضعية صعبة وتحسين ظروف عيش الساكنة، فضلا عن إحداث دينــاميــة اجتماعية مستدامة قوامها الرقي بالرأسمال البشري والتنمية البشرية الشاملة.

في هذا المجال يأكد الكاتب العام للعمالة, إن إدماج الشباب كان دائما محور اهتمام جلالة الملك في جل خطاباته وهنا نستحضر خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربعه على عرش أسلافه الميامين والتي أعطى فيها انطلاقة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنوات 2019-2023، حيث قال جلالته: » إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين… فإني أؤكد على التركيز على المبادرات المستعجلة في المجالات التالية… إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها بالنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والفرص « .

من اجل تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة البرنامج الثالث » تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب »، محور تحسين الدخل ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضيف الكاتب العام للعمالة, » فقد تم تحديد سلاسل الإنتاج ذات الأولوية، واعداد وتفعيل مخطط إقليمي للتكوين والمواكبة التقنية لفائدة التعاونيات وكذا دعم التنظيم المهني لفائدة المنتجين والحرفيين والإعلان عن طلبات دعم المشاريع كل سنة. مذكرا في هذا الصدد بأن حصيلة تنفيذ محور تحسين الدخل ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قد تميزت بالمصادقة على دعم 16 مشاريع يستفيد منها 31 تعاونية بما مجموع 310 متعاون ومتعاونة وتهم تثمين سلسة النباتات الطبية والعطرية، وسلسلة تربية النحل وإنتاج وتسويق العسل وتثمين الفواكه والتسويق التضامني لمنتوجات الصناعة التقليدية والمنتوجات المجالية عبر احداث منصة الكترونية للتسويق الالكتروني بكلفة اجمالية ناهزت 5 688 759,00 درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ يناهز

3 023 108,00درهم, كما تميزت حصيلة تنفيذالبرنامج بتمويل 175 مشروع بكلفة اجمالية ناهزت 14 300 497,00 درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 9 002 460,00 درهم.

في تصريح للجريدة بالمناسبة أكدت نعيمة بدري رئيسة جمعية الحاجب ميادرة المسيرة للمنصة الإقليمية للشباب بالحاجب انه بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات بالحاجب, نظمت اللجنة الإقليمي للمبادرة الوطنية و المنصة الإقليمية للشباب بالحاجب يوما تواصليا بمقر المنصة بمشاركة أزيد من 25 تعاونية سبق لها وان استفادت من دعم المبادرة الوطنية للتنمية و مواكبة المنصة فيما يخص التكوين والتمويل بالإضافة لرؤساء المصالح الخارجية التي تعنى بالمجال الاجتماعي و التضامني كمديرية الفلاحة, و مديرية الصناعة التقليدية و مكتب تنمية التعاون.

حسب السيد نعيمة بدري, كان هذا اللقاء التواصلي بمثابة تبادل الخبرات والتجارب بين التعاونيات و مناسبة لطرح بعض الإشكاليات و الاكراهات و المشاكل التي تعترض طريق تطور هذه التعاونيات و من ضمنها مشاكل التسويق و المشاكل الجديدة المتعلقة بالدعم الاجتماعي الجديد و مشكل الولوج الى العقار الذي يقف حجرة عثراء امام التعاونيات و الذي يطرع كمعيار لتمكينها من تنفيذ مشارعها و إخراجها للوجود,

هذا و قد تميز اللقاء بتقديم عروض حول مختلف البرامج الموجهة لدعم التعاونيات على مستوى قطاع الفلاحة والصناعة التقليدية وكذا برامج الدعم والمواكبة. وفي نفس السياق، تم تنظيم ورشة تكوينية لفائدة 20 تعاونية حول الاطار القانوني الخاص بالتعاونيات إضافة إلى ورشة تقنية لمواكبة 10 تعاونية من أجل إعداد المشاريع الاقتصادية المندرجة في إطار برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب. كما عرف برنامج الحفل إطلاق المشاريع الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويتعلق الأمر بوحدة تثمين الفواكه بدوار ايت الربع بجماعة بطيط المنجزة بشراكة مع تعاونية بيو ديسير.