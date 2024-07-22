تستضيف الرباط: اختتام فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للأعمال التجارية الذكية حول الأعمال والتكنولوجيا الذكية

بقلم محمد الدريهم

احتضنت مدينة الأنوار الرباط، يوم السبت 13 يوليوز 2024 الفارط، الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الأول حول الأعمال والتكنولوجيا الذكية (ICSBT 2024) المنظم من طرف المعهد العالي للتدبير والإدارة والهندسة المعلوماتية (iSMAGi)، حيث تم توقيع العديد من الشراكات وتقديم 60 أطروحة.

وقد نظم هذا المؤتمر الدولي في الفترة ما بين 11 إلى 13 يوليو 2024 بالحرم الجامعي لمعهد iSMAGi بالرباط، بمشاركة العديد من الخبراء الوطنيين والدوليين، بما في ذلك المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالمغرب والعديد من الجامعات والمعاهد المغربية والأجنبية: جامعة الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية، وجامعة كيبيك في كندا، وجامعة كولونيا في ألمانيا، وجامعة كوليج بوريال في كندا، وجامعة كيبيك في ثري ريفرز في كندا، وجامعة شيربروك في كندا، وجامعة فرساي في فرنسا، وجامعة أرتوا في فرنسا، وجامعة باريس-إست كريتيل والعديد من المؤسسات والجامعات الأخرى.

وقد أشار عبد الله العيساوي، الرئيس المؤسس لـلمعهد، في تصريح للجريدة، إلى أن هذه الدورة الأولى من المؤتمر الدولي حول الأعمال والتكنولوجيا الذكية تم تنظيمها في جلسة عامة وعدة ورشات عمل بمشاركة العديد من الخبراء المغاربة والأجانب من المعاهد والجامعات الوطنية والدولية.

وبحسب عبد الله العيساوي، فقد تم تناول عدد من المحاور خلال الجلسة العامة وكذلك خلال حلقات النقاش وورش العمل التي استمرت حتى 13 يوليوز الجاري، والتي شملت التحول الرقمي والابتكار والحوكمة وريادة الأعمال وإدارة الأنظمة والأداء والذكاء الاصطناعي وغيرها من المواضيع الأخرى. وقد شارك في المؤتمر 60 طالبًا باحثًا وباحثة من الطلاب والذين قدموا أطروحاتهم. بالمناسبة

كان هناك عدد من الموضوعات والمحاور على جدول أعمال الحدث، سواء في المؤتمر العام الذي عقد في 11 يوليو أو في حلقات النقاش وورش العمل التي نُظمت في الفترة من 11 إلى 13 يوليو 2024، بما في ذلك: التحول الرقمي والابتكار والحوكمة وريادة الأعمال وإدارة الأنظمة والأداء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتشفير والعملات الرقمية (البلوك تشين).

شهد الحدث توقيع العديد من الشراكات، لا سيما بين iSMAGi وجامعة « تازكيا » الدولية في إندونيسيا في إطار التبادل التعليمي والعلمي وفي مجال البحث واتفاقية أخرى للبحث والتطوير مع المعهد العالي للتجارة الدولية في دونكيرك (ISCID-CO)، جامعة كوت دي أوبال الساحلية.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن 60 طالبًا باحثًا من تقديم أطروحاتهم في المؤتمر الدولي للأعمال والتكنولوجيا الذكية (ICSBT 2024)، والذي تضمن أيضًا عددًا من ورشات العمل وجلسات المشاركة حول تكنولوجيا المعلومات والأعمال الذكية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وانتهى بتوزيع الشهادات والدبلومات.