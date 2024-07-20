ورشة تكوينية حول تجليات الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي بوجدة.

احمد عاشور

احتضنت قاعة الاجتماعات الكبيرة بالمقر المركزي لمجلس جماعة وجدة ، سلسلة من الورشات التدريبية، امتدت على مدى ثلاثة أيام من الاسبوع الثاني من شهر يوليوز الجاري، ، وذلك في إطار المشروع “دعم ومواكبة مسلسل آليات المشاركة المواطنة وتنزيل ميزانية تشاركية لجماعة وجدة”. هذا المشروع تم تنفيذه من طرف جمعية التعاون للتنمية والثقافة (ACODEC) بالشراكة مع جماعة وجدة، ويأتي ضمن برنامج “تضافر” (TADAFOR) الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الوكالة البلجيكية للتنمية بالشراكة مع المديرية العامة للجماعات الإقليمية (DGCT) ومديرية العلاقات مع المجتمع المدني (DRSC) التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

خلال هذه الايام،(9، 10، و11 يوليوز)، تم تنظيم ورشات تكوينية حول آليات المشاركة المواطنة شملت ثلاثة محاور رئيسية وهي :

– إجراءات وإعداد العريضة

– إجراءات وإعداد الميزانية التشاركية

– .إجراءات وإعداد الرأي الاستشاري

أثمرت تمارين عن نتائج ملموسة، وذلك بإعداد عريضة يتم إيداعها لدى مجلس جماعة وجدة وموضوعها اعادة تهيئة المسبح البلدي بحديقة للا عائشة، بينما أعدت ورشة الرأي الاستشاري خلق فضاء للنساء الباحثات عن عمل “الموقف”. اما في ورشة الميزانية التشاركية، تمت مناقشة المبادئ والأهداف والتحديات المتعلقة بالميزانية التشاركية في ترشيد النفقات المحلية.

عرفت الورشات نقاش و تفاعل واهتمام كبير وإثراء متبادل بين المشاركين الذين عبروا بالإجماع عن رغبتهم في المساهمة في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي، الهادفة إلى ترسيخ المشاركة المواطنة والحكامة الترابية الجيدة.

هذه الورشات شارك فيها ثلة من خبراء ونشطاء داخل الحقل الجمعوي (أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي (IEECAG)، أعضاء فضاء الحوار والتشاور (EDC)، فريق الميزانية التشاركية (EBP)، أعضاء جمعية ACODEC وممثلي منظمات المجتمع المدني) ومنتخبي مجلس الجماعة وخيرت اطر الادارة الترابية.

عاشور احمد