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بلاغ : الفريق الإستقلالي لمجلس جهة الشرق يصوت لصالح السيد محمد بوعرورو رئيسا لجهة الشرق

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بلاغ : الفريق الإستقلالي لمجلس جهة الشرق

إن عضوات وأعضاء فريق حزب الإستقلال لجهة الشرق المجتمعون مساء يوم الأحد 30 يونيو يجددون إلتزامهم بقرارات قيادات الاحزاب الثلاث (التجمع الوطني للاحرار، الأصالة والمعاصرة، حزب الإستقلال) للمحافظة على رآسة مجلس الشرق لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة ويتعهدون بالتصويت لفائدة مرشح الأغلبية والعمل مع الرئيس والمكتب الجديدين من أجل تعزيز الثقة بين مكونات أحزاب الأغلبية وإنجاح هذه التجربة بمواصلة التماسك والإنسجام والتعبئة والإنضباط مع مواصلة الحرص على مصالح ساكنة أقاليم الجهة و المساهمة في تنفيد برامج التنمية للجهوية ، كما يحيي أعضاء الفريق الإستقلالي بالجهة عمل كل عضوات وأعضاء الفريق داخل أجهزة ومكتب مجلس جهة الشرق ويشيد بعمل الأخ عمر حجيرة خلال المدة الإنتقالية التي يحددها القانون والذي دبر هذه المرحلة بنجاح رفقة باقي اعضاء المكتب.

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