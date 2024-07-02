» آي بلاج  «Iplage- تطبيق جديد للمعلومات الفورية عن جودة ومطابقة الشواطئ المغربية لموسم صيف 2024

محمد الدريهم

استعدادًا لانطلاق موسم صيف 2024، قامت وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، التي تنشر نتائج حملات مراقبة جودة مياه الاستحمام والرمال كل عام، بإعداد أدوات تمكن الجمهور عموما و المصطافين والسلطات المحلية من اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين جودة مياه الاستحمام على المدى القصير والمتوسط، خاصة في الشواطئ التي تم الإعلان عن عدم مطابقتها.

ففي إطار مراقبة جودة مياه الاستحمام لموسم الصيف الحالي 2024، أنشأت وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة – ثلاثة أنظمة، بما في ذلك الاستعلام عبر الإنترنت عن تقارير مراقبة جودة مياه الاستحمام والرمال على الموقع الإلكتروني https://labo.environnement. gov.ma؛ نشر نشرات منتظمة لجودة مياه الاستحمام لجميع الشواطئ، والتي يتم إعدادها كل 15 يومًا و وضعها رهم إشارة مديري الشواطئ عبر منصة رقمية حتى يمكن عرضها و نشرها بالشواطئ لإعلام المصطافين واتخاذ إجراءات فورية في حالة عدم الامتثال؛ وأخيرًا، تطبيق « Iplages » لإعلام الجمهور عامة في الوقت الفعلي، من أجل إيصال نتائج المراقبة بشكل منتظم وتوفير جميع المعلومات المفيدة عن الشواطئ.

حسب قطاع التنمية المستدامة، ارتفع هذا الموسم عدد الشواطئ التي تم رصدها في إطار هذا البرنامج من 79 شاطئًا سنة 2023 إلى 196 شاطئًا وفقًا لتقرير 2024. و قد أظهرت نتائج حملات المراقبة لشهر يونيو 2024 أن 198 شاطئًا (97% من الشواطئ التي تم رصدها) كانت ممتثلة و مطابقة للمعايير، مقارنة بـ 5 شواطئ فقط غير ممتثلة و غير صالحة للاستحمام

للمزيد من المعلومات المحدثة عن جودة ومطابقة الشواطئ (مياه الاستحمام) لموسم صيف 2024، يمكن للأطراف المهتمة، بما في ذلك المصطافون، الرجوع إلى تطبيق « Iplages » القابل للتنزيل على نظامي أندرويد و IOS أو الموقع الإلكتروني:

https://labo.environnement.gov.ma