بلقصيري تعلن عن النسخة الـ 15 من مهرجانها الوطني للقصة القصيرة

إدريس الواغيش

أعلنت جمعية «النجم الأحمر للتربية والثقافة والتنمية الاجتماعية» عن إقامة النسخة الـ 15 للمهرجان الوطني للقصة القصيرة، بدعم من المجلس الجماعي لمدينة مشرع بلقصيري، بعد سنوات من التوقف الاضطراري لعوامل مختلفة، وذلك ابتداء من 28 يونيو 2024 وإلى غاية الـ 30 منه، وستحمل هذه الدورة اسم القاصة الراحلة “مليكة نجيب“. وأوضح بلاغ للجمعية أن الدورة ستعرف قراءات قصصية يقدمها قصاصون وقصاصات من أرجاء مختلفة من المملكة، تتخللها معزوفات موسيقية للفنان الناجي اصغيري، وندوتين نقديتين يقدمها نقاد وأساتذة مغاربة، الأولى تحت عنوان:“ القصة التسعينية بالمغرب- الامتداد والإضافة“، والندوة الثانية تحت عنوان:“ مليكة نجيب والقصة القصيرة“.

وبالموازاة مع المهرجان، تقيم مجموعة الهيّاتة “الشّعرة“ لقطات من الفلكلور المحلي الغرباوي، ومعرض لوحات فنية للفنانة التشكيلية صارة ظفر الله ببهو النافورة ببلدية مشرع بلقصيري.