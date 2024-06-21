مدينة الرباط تحتضن فعاليات مهرجان اللمة المغربية التونسية

بقلم: محمد الدريهم

تنظم جمعية ناس زمان للثقافة والفنون والتراث الأصيل بالهرهورة – البلدة الساحلية المغربية الصغيرة، الواقعة على شاطئ البحر، بالقرب من مدينة الرباط حيث تنتمي لعمالة الصخيرات تمارة- مهرجان اللمة المغربية التونسية وذلك في الفترة المتراوحة ما بين الخميس 04 والسبت 06 يوليوز 2024 المقبل بمدينة الرباط.

بعد الكلمة الافتتاحية للمهرجان والترحيبية للجنة المنظمة متبوعة بكلمات كل من ممثلي وزارة الشباب والثقافة والإعلام – قطاع الثقافة – , السفارة التونسية بالرباط, الهاشمي العرضاوي ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم « اليكسو », وفاء الكيلاني رئيسة منظمة الأسرة العربية و كلمة هدى نصيب رئيسة جمعية رحاب الأسرة والطفل, سيتميز اليوم الأول لهذا المهرجان بتنظيم سخرة فنية متنوعة تحييها مجموعة عروبيات من تونس والفنان المغربي عبد القادر البركاني أمير الركادة.

اليوم الثاني لهذه اللمة المغربية التونسية ستتخلله مسابقة في الطبخ المغربي التونسي في موضوع » الطاجين المغربي » مع التعريف بالأكلة التونسية الأصيلة وفقرة للتذوق. كما سيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة بحضور فعاليات مغاربية ووطنية وتعزيز التبادل بين تونس والمغرب كما سيعرف اليوم الترويج للسياحة التونسية والتعريف بالموروث الثقافي والحضاري لأهم المناطق التونسية مع تسليط الضوء على أهم المناطق السياحية في تونس وإبراز ما تتميز به كل منها

اما برنامج اليوم الثالث والأخير لمهرجان اللمة المغربية التونسية فسيعرف تنظيم حفل لعرض الأزياء المغربية والتونسية والتعريف باللباس التقليدي التونسي الأصيل متبوعا بفقرة فنية مع الحضرة المغربية برئاسة الفنانة خيرة وفرقة الحضرة التونسية والتعريف بالفن التونسي الأصيل