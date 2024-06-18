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صدور كتاب : المغرب بألوان متعددة للاستاذ رمضان مصباح

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صدور كتاب : المغرب بألوان متعددة
رمضان مصباح

صدر عن مكتبة « نور » مؤلف جديد للكاتب المغربي رمضان مصباح؛تحت عنوان:
المغرب بألوان متعددة
بعد كتابه : الجزائر بألوان متعددة – صناعة الزمن الضائع – الذي صدر منذ سنوات.
في مقدمة الإصدار الجديد يرد:
لا ينحشر هذا الكتاب ضمن مجرى نهري واحد،يلازمه حتى يبلغ البحر،كما أغلب الأنهار؛بل يتحيف ضفافا ،وينحت له مجاري متفرعة ،يتوزع فيها دفقه ،ثم لايلبث أن يعاود مجراه.
وتظل الدولة المغربية الحديثة – كما هي ،وكما هي في خاطري ،وكما يمكن أن تصير – قطب الرحى في كل هذا.
تحضر في الكتاب ،وعبر مقالاته الثلاث والأربعين ،اشتغالات: السياسة،التاريخ ،الاقتصاد،التعليم،المجتمع.. وقضايا الوطن في علاقته بمحيطه الإقليمي والقاري.
أضمومة مواضيع تشكل في النهاية لوحة واحدة ،بألوان متعددة؛بما فيها لون الصحراء.
لوحة للتأمل الآني والمستقبلي،وللتاريخ ،مهداة لكل القراء،داخل الوطن وخارجه .

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