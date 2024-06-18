صدور كتاب : المغرب بألوان متعددة للاستاذ رمضان مصباح

صدور كتاب : المغرب بألوان متعددة

رمضان مصباح

صدر عن مكتبة « نور » مؤلف جديد للكاتب المغربي رمضان مصباح؛تحت عنوان:

المغرب بألوان متعددة

بعد كتابه : الجزائر بألوان متعددة – صناعة الزمن الضائع – الذي صدر منذ سنوات.

في مقدمة الإصدار الجديد يرد:

لا ينحشر هذا الكتاب ضمن مجرى نهري واحد،يلازمه حتى يبلغ البحر،كما أغلب الأنهار؛بل يتحيف ضفافا ،وينحت له مجاري متفرعة ،يتوزع فيها دفقه ،ثم لايلبث أن يعاود مجراه.

وتظل الدولة المغربية الحديثة – كما هي ،وكما هي في خاطري ،وكما يمكن أن تصير – قطب الرحى في كل هذا.

تحضر في الكتاب ،وعبر مقالاته الثلاث والأربعين ،اشتغالات: السياسة،التاريخ ،الاقتصاد،التعليم،المجتمع.. وقضايا الوطن في علاقته بمحيطه الإقليمي والقاري.

أضمومة مواضيع تشكل في النهاية لوحة واحدة ،بألوان متعددة؛بما فيها لون الصحراء.

لوحة للتأمل الآني والمستقبلي،وللتاريخ ،مهداة لكل القراء،داخل الوطن وخارجه .