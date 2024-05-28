عادي …جدا …جدا …ايها النقباء

عادي … أيضا

أن يراوغ بعضُنا بعضا

أن نتجاهل النداء ،

و نرخي على ضمائرنا الرداء ،

و نلقي بكبريائنا أرضا .. أرضا

عادي … أيضا

أن تُقْزَّمَ قاماتنا ،

و تُهزم هاماتنا

فتنتحر الأحلام ،

و تتفجر الألغام ،

و تُنتهَكَ كرامتُنا طولا و عرضا

عادي … جدا

أن نُطَوَّق بالحُرَّاس ،

و نُكَبَّل بالأجراس ،

فتُقرع طبول خيبتنا ،

و تُصرع عروش هيبتنا ،

و نُساق إلى المقصلة فردا فردا

عادي … جدا

أيها النقباء ،

و « النون » حسبناها نقاء

و « القاف » قسط ،

و « الباء » بهاء

و « الألف » إيمان ،

و « الهمزة » إئتمان و إفتداء

أيها النقباء ،

هذا رفيقكم يعاني ..

و قد حملت تقاسيمه كل المعاني ،

و نظراته الشاردة تسائلكم في كل حين و أوان

وزيرا – كان – لحقوق الإنسان

و قد إخْتَلَّت – الآن – كل الأوزان …

عادي … جدا

أن نستفيق ،

و الصدر ينهج و يضيق

و أن يعانق بعضنا بعضا

لنبكي عزيمتنا ،

لنبكي هزيمتنا ،

و نعد ما تبقى من أيامنا عدا .. عدا

عادي … جدا

في غياب النقباء

و « النون » نكران ،

و « القاف » قهر ،

و « الباء » بلاء

و « الألف » اغتناء ،

و « الهمزة » إعتداء و إعتلاء

عادي جدا ،

في غياب النقباء ،

المتوارين وراء الرداء ،

أن نعد ما تبقى من أيامنا عدا .. عدا

عادي …

عادي ..

عادي … جدا .. جدا

بشرى برجال

بوسكورة 21 ماي 2024