قصيدة : » حماة القدس بالطوفان «

شعر محمد شركي

من هجـــــر جافيــــة شفّنــي شجـــــن + إن جــــنّ ليلـــــي فتسهيــــدٌ ولا وسنُ

نعم الخليلــــةُ لــو دامــت مـــــــودّتهـا + لكنها صرمــــت فالقلـــــب مُـــرتَهــنُ

في الصـــدر منكســــر أزرى به ولـه + والقلـــب منفطـــــر يشقــــى به البــدنُ

منّيـــتُ نفســـي بوصل لا انفصام لـه + لا يُركب المُهرُ مـا لــم يُلجـــــم الرسنُ

أُمســي وأُصبــح لا عيني تقــر بمن + أهــــوى ولا خبــــرا سُـــــــرّت به أذنُ

نـــزر الكـــلام إذا رنّت هواتف من + أرجــو به باخـــلٌ بالـــوصل يُمتحـــنُ

ضــاقت مُتيّمَتي بالهجر من عذلـــي + فـــزادها ولهــــي دَلاَّ بهـــــــا قَمــــــنُ

أضحــت منـازلهـا في الحي خاليـة + مــن دون طلعتهـــا كـــأنهــــا دمـــــــنُ

كــم عببت بهـــا راحــا معتقـــــــة + مــن عشـــق فاتــــنة والعهــــد مؤتمـــنُ

فنـاب عـــن طيـب أفـراحنـا كمـــدٌ + كــأنهــا لم تـــكن مــن قبــله منــــــــــنُ

لقـد بكيت التي في مهجتي سكنـت + وزادنــي ألمــــا لمّــــا نـــــأت حَــــــزَنُ

وزادنــي بـــرحا أهلٌ لنــا ظلموا + في أرض غــزة إذ دُكـّــــت بهــــا مـــدنُ

شعــب الكـرامة إن عُدّت مناقبهم + فــاقت محـــامدهم مـــا قد حــوى الزمــنُ

حُمـاة قدس بها مسرىَ ومسجدها + صلّـــى به المصطفى بالرّسل مُؤتَمــــــــنُ

مــن أجــل نجدته هبّت جحافلهم + طــوفانهم عـــرم أبطـــالـــه فُطُـــــــــــــنُ

خاضوا المعارك أنفاقهم ثُغــرت + قـــد خطّهــــا جَهبــــذٌ للحــــذق يَمتهــــــنُ

منهـا تفجّـر ياسيــن ٌ لــه شـــرر + وعـــاصفٌ وشُــــواظٌ باللظـــى شحـــــــــنُ

تـرمي الصفائح بالنيران تنسفها + والموت يخطــف مــن فيها ويختــــــــــــزنُ

والحـائمات أخو السنوار سيّرها + تـــرمي القــــذائف مــن أعلـــى لهـــا دخـــنُ

والـراجمات كشهب الليل بارقـةٌ + كالــرعد هــــادرةٌ تهــــوي بهــــا قُنــــــــنُ

راعـت بـها بُهَــمُ القســام زَعنَفة +عُـــبّاد عجــــل وأنجــــاس هُــمُ الــــــــدرنُ

لـم تُجدهم عُــدّة الصُلبان أوعددٌ + نفعـــــا ولا عمُّهـــــم ســــــامٌ له سفــــــــنُ

خلف الحصون رعاديدٌ بهم خورٌ +أهــــل النيـــاحة في الوغــــى لهـــم خَنــــــنُ

قـد هالهم ما رأوا من بأس مَفرزة +أُســــد الوغــــى بَسُلـــت أنفـــاقها عُـــــــرُنُ

بــربّها اعتصمت باعت له مُهَجًا +تـــرجــو الشهــــادة كي يَسمُقُ الوطــــــــــنُ

طـوفانها غضبٌ من أجل مقدسها +والله عــــاهدهـــا فـــردوســــه ثمــــــــــــنُ

نعــم الأشــاوسُ في أنفاقهم صُبُرٌ +أُســـدٌ بأيديـــهمُ الرشــــاش والكفـــــــــــــنُ

شـادوا المعالــيَ كالأبراج شاهقةً +عـــزّت مـــلاحمهم سجّــــل أَيـَــــا زمــــــنُ

أبطــــال غـــزة ما لانت قناتهـمُ +لله درهـــم ُ صالــــوا ومــــا وَهَنـُــــــــــــوا

والله يكلــــؤهم بالجُنـــد آزرهـم +والنصـــرَ أوعـــــدهم بــــلاؤهم حســــــــنُ

ما ضرّهم أبدا خذلان من خذلوا +أو همّهـــم شـــامتٌ بالــــذل مُـــــرتَهـــــــنُ

والمـاكرون بهم حتما يَحيق بهم +مثــلُ الــذي مكـــروا تـُـودي بهـــم فتــــــنُ

والداعمون لهم تُجزى رفــائدهم + والله أقســــط مــــن يُـــــوفـــي إذا يَـــزنُ