تنظيم ملتقى إعلامي للتوجيه التربوي المدرسي والمهني والجامعي بثانوية محمد السادس ببن الطيب

في إطار أنشطة التوجيه التربوي بمديرية الدريوش وتنزيلا للمشروع رقم 13 من قانون الإطار 17.51 المتعلق بإرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط المدرسي والمهني، وتفعيلا لبرنامج العمل السنوي لمصلحة تأطيرالمؤسسات التعليمية والتوجيه، تم تنظيم ملتقى إعلامي للتوجيه بثانوية محمد السادس ببن الطيب، بمديرية الدريوش، من تأطير المستشار في التوجيه جمال يجو. وذلك تحت شعار » التعرف على آفاق ما بعد الباكالوريا و تنويع الاختيارات بداية التخطيط للنجاح »، وذلك بفضاء التوجيه بالمؤسسة، مساء الجمعة 10 ماي 2024

و تساعد هاته الملتقيات الإعلامية المحلية والإقليمية والجهوية، المتعلمين على بناء أفضل لمنظور واقعي للمستقبل، وإنجاز مشاريعهم الشخصية، في إطار تنفيذ مشروع إرساء نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي، الذي يهدف لمنح المعلومة الموثقة والرسمية للتلاميذ، للمساعدة في توجيههم لسوق الشغل

و تم التعرف على مختلف أنواع الولوجيات لسوق الشغل، حسب كل شعبة وتخصص، باعتبار المعاهد ذات الاستقطاب المحدود، والمعاهد والكليات المفتوحة، و مجالات التكوين المهني،و مجال متابعة الدراسة بالخارج. وذلك في طريق استكمال وتوطيد المشروع الشخصي لكل تلميذ، باستحضار افاق أهم المهن المستقبلية، وتعديد تلك الاختيارات والحرص على التسجيل الأولي في المعاهد والمدارس العليا، بوضع خطاطة زمنية، قبل وبعد إعلان نتائج الباكالوريا.

و تم تقديم معلومات وافية للتلاميذ حول أنواع مؤسسات التعليم العالي، حيث إن مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح هي مؤسسات عليا تابعة للجامعات المغربية، التي تتبع بدورها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. و يخضع التكوين بها لنظام « الإجازة والماستر والدكتوراه » . (LMD)

وتتسم مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود بتكوينات ذات جودة كبيرة إلا أن عدد المقاعد بها محدود جدا. لذا يتم اللجوء إلى الانتقاء الأولي المبني على النتائج المحصل عليها، مع تحديد عتبة معينة لمعدلات القبول، أو إلى إجراء مباريات أو إليهما معا، من أجل اختيار المترشحين المؤهلين لمتابعة الدراسة بهذه المؤسسات

ومن هذه المؤسسات محدودة الولوج، نجد كليات الطب والصيدلة، التي اعتمدت مؤخرا عتبة 12/20 كمعدل انتقاء، المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي

أما قطاع التكوين المهني، فيتكون من مجموعة من المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وبعض القطاعات المكونة كقطاع الفلاحة والصيد البحري أو السياحة أو قطاع التعمير

و يتفرع التكوين المهني إلى قسمين يهمان التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالسنة الثانية باكالوريا

*التقني: وهو مفتوح في وجه التلاميذ الذين تابعوا دراستهم إلى غاية السنة الثانية من سلك البكالوريا كاملة.

* التقني المتخصص: وهو مفتوح في وجه حملة شهادة البكالوريا.

وقام السيد المستشار بالإجابة عن تساؤلات المتعلمين التي تركزت عند مسلك الآداب والعلوم الإنسانية، على ميادين الصحة والسياحة و التعليم، حيث بين بعض التلاميذ اهتماما بالمعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة، الذي يخصص مهنا منفتحة على التوجه الأدبي والعلوم الإنسانية، مثل مهن الترويض الطبي و ترويض النطق و مهنة مساعد اجتماعي.

وقد كان الملتقى الإعلامي ناجحا، لتظافر جهود الإدارة التربوية، متمثلة في السيدة المديرة حكيمة يوسفي والطاقم الإداري، و يندرج هذا النشاط التربوي، في إطار توصيات المدير الإقليمي، ورئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، الذين يبذلان كل الجهود ويحرصان على توفير كل الأسباب، خدمة للتلميذ بإقليم الدريوش، هذا الإقليم المترامي الأطراف، الذي يحتاج بنية اقتصادية و خدماتية مواكبة، وأكثر توفيرا لفرص الشغل، لتأطير وتكوين تلاميذ اليوم، أطرالمستقبل بإقليم الدريوش.

تحرير جمال يجو مستشار في التوجيه التربوي