مهرجان الثقافة الصوفية الدورة- 16- تحت شعار: «اعرف نفسك بنفسك»

ذ. محمد بوهلال

تستعد فاس لاستقبال مهرجان الثقافة الصوفية في دورته16تحت شعار «اعرف نفسك بنفسك»، وفي هذا الصدد كان لنا لقاء مع د. فوزي الصقلي رئيس ومؤسس المهرجان حيث حملنا له مجموعة من الأسئلة حول أهداف الدورة وشعارها، وعن أهم محطات البرنامج الذي ستنطلق من 20 أبريل إلى26 منه، فأجاب مشكورا، مؤكدا على أن «هذه الدورة تعد ثاني تجربة طويلة تهدف إلى الى مواصلة مقومات الثقافة المغربية الصوفية، مع الانفتاح على الصوفية حول العالم. وهكذا انفتحنا على الصوفية الأفريقية بموريتانيا والسينغال وتنزانيا، مع الاحتفاظ على مقومات الثقافة الصوفية في بلدنا»، ولعل شعار المهرجان يسعى الى تعميق روح الثقافة الصوفية. ذلك ان سقراط جعل مبدأ الصوفية المنقوش على واجهة معبد دلفى لكل حكمة، فهو يقصد بالشعار «القدرة التي تساعد الإنسان على أخذ مسافة من الذات، وذلك بأن يجعل الانسان نفسه موضوعا لإدراكه الذاتي، اذ يسعى المرء لاستكشاف جوانب مختلفة من شخصيته». حيث لا يمكن لهذا النهج أن يحل محل التجارب العميقة التي تشكل ذلك الذوق الذي يعرج بنا الى أكثر الأماكن غوصا في أرواحنا.

انطلاقا من هذا التصور تشكل هذه المعرفة نهجا وعملية نموّ روحي، والتدرج الى مقامات الوعي، وبذلك يصبح العلم والوعي في هذا المقام شيئا واحدا، ويتحدان معا لتمكيننا من تجاوز الأقنعة الوهمية، ومن تم الوصول الى وجودنا والاقتراب من هذا الوعي يعني الاقتراب من سعادة وحرية بلا قيود.

وحول أهم محطات برنامج الدورة، أشار د. فوزي الصقلي إلى أن «الإنشاد الصوفي الافريقي سيكون حاضرا من خلال المُنشدة الصوفية للشعر الحساني يايا ماء العينين والمغنية الموريتانية فاتو منت التعدي والسينيغالية سيتي كامرا والمؤلف التانزاني يحيى حسين عبد الله». وسيكون الجمهور بساحة باب المكينة على موعد مع باقة من الأصوات الرخيمة، وفي طليعتها المطربة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي وسفير الطرب الصوفي الفنان عمر حاجي في أغاني صوفية من اشعار ابن عربي والششتري، تمتزج بتعابير المحبة الروحية بالإضافة إلى مشاركة الفنانة صوفيا هادي والفنان زاهور من باكستان حيث سينقلنا الى التصوف الباكستاني في رسالة العشق الإلهي، ولأول مرة سيتعرف الجمهور على الفن الصوفي المصمودي مع فرقة معلمات مكناس وريثاث هذا الفن. ويضيف الدكتور فوزي الصقلي «سيعرف المهرجان مشاركة الزّوايا الصوفية المغربية في طليعتها الزاوية البوشيشتية والوزانية والشرقاوية والصقلية، بالإضافة إلى الفرقة الحمدوشية برائاسة المقدم عبد الرحيم العمراني».

وكما هو معلوم فإن المهرجان يسعى الى فتح المجال أمام محبي الصوفية في مختلف بقاع العالم، حيث سيتعرف الجمهور على الفنان سيباستيان باخ في الغناء الصوفي الموريسكي.

هذا ويسعى مهرجان الثقافة الصوفية خلال هذه الدورة الى تعزيز التبادل والحوار بين الخبراء والجمهور خلال الموائد المستديرة التي تجمع علماء وفلاسفة وفنانين دوليين للتفكير في ايجاد الحلول الناجعة للتحديات الكبرى التي تواجه مجتمعاتنا. ومما لا شك فيه أن عمل hysticdance للفنانة المغربية الفرنسية نجية مهادجي التي ستقدم رقصات صوفية دائرية سيشكل ابداعا صامتا للتخيل والتفكير. وخلص د فوزي الصقلي في هذا الحوار إلى أنه «سيتم تقديم عروض وورشات خلال المهرجان بالمركز الثقافي نجوم المدينة تتعلق حول حركات الخط العربي»، كما أكد حضور جمهور غفير من عدد من الدول الأوربية وخاصة فرنسا التي أقيمت فيها ندوة سلطت الضوء على الدورة الحالية للمهرجان.

تجدر الإشارة إلى أن العروض الفنية ستقام بساحة باب المكينة وجنان السبيل، أما الموائد المستديرة، فستكون بقصر شهرزاد بالبطحاء ودار اعديل والمدرسة البوعنانية بالمدينة العتيقة. وعلى هامش المهرجان سيقام معرض للخط وآخر للصور الفوتوغرافية، كما ستقام جلسات شعرية مع فاطمة الزهراء الصنهاجي، تتخللها لوحات فنية على أوتار العود مع الفنان جمال الناصري، كما يلتزم المهرجان باشراك الجمهور العاشق للصوفية في موضوع «الإبداع شأن اجتماعي».

محمد بوهلال