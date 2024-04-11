الاستاذ عبد القادر الصادقي : عنوان للمحاماة جمع بين الرياضة والثقافة والعمل الجمعوي

التفاتة بمناسبة الذكرى الاولي لوفاة الاستاذ عبدالقادر الصادقي رحمه الله .

محمد حطحوط



اعزائي متتبعي صفحة قدماء لاعبي كرة القدم بتاوريرت.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.قبل ايام قليلة وببالغ الحزن والاسى ودعنا اخا وصديقا واستاذا عزيزا علينا الى مثواه الاخير.الاستاذ المحامي المقتدر الحاج عبدالقادر الصادقي رحمه الله.اللهم انزله منزلا مباركا وانت خير المنزلين.اللهم انزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولائك رفيقا’ اللهم افسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة آمين يا رب العالمين .انا لله وانا اليه راجعون.

نعم الحاج عبد القادر الصادقي، الاستاذ المحامي، ورئيس فيدرالية جمعيات امهات اباء واولياء التلاميذ بتاوريرت

.

الانسان الطيب المحترم المحب للخير والساعي اليه والناصح المربي الفاضل الحليم المتسامح تقضى حوائج الناس على يديه احد ابناء تاوريرت البررة

الاستاذ الصادقي يعتبر نموذجا يحتدى به وبتضحياته.كرس جل حياته لعمله النبيل ثم لعمله الجمعوي لصالح مدينته سواء التربوي والثقافي او الاجتماعي. اعرفه منذ شبابه لم يتاوان يوما في خدمة بلدته والنضال من اجل اشعاعها بداية من انخراطه بجمعية الامل الثقافية التي اغنت المجال الثقافي بتاوريرت في فترة السبعينات . وما لا يعرفه الكثيرون ان الاستاذ رحمه الله كذلك ابدع في الميدان الرياضي وكان لاعبا ومدافعا صلبا ومتميزا ضمن فريق جمعية اهل وادزا ASOZT الى جانب لاعبين كبار امثال التركي الطيب ومحمدين الصالحي ومحمد عالم والاخوان لخديم اطال الله في عمرهم.سي عبدالقادر رحمه الله وبعد توقفه عن الممارسة دخل ميدان التسيير الرياضي وكان رحمه الله رئيسا لجمعية تاوريرت الذي حقق معه نتائج ايجابية وضحى من اجله بالوقت والمال. ومازلت اتذكر كيف كان يطوف بجنبات الملعب وهو متوتر ومتعصب وسط الجماهير طالبا دعمهم ومساندتهم للفريق.عمل استاذنا لم يتوقف هنا بل دخل الميدان التربوي من بابه الواسع وساهم فيه كرئيس جمعية امهات واباء واولياء التلاميذ وكرئيس لفدرالية هذه الجمعيات وناشطا اساسيا في جمعية الزيتونة .وقد وكان ناجحا في مهمته واداها على احسن ما يرام بشهادة كل من عاشره وبشهادة المسؤولين التربويين.

اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله.اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله لا اله الا انت يا حنان يا منان .

انجاز Mohamed Hathout