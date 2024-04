Maladie de Raynaud : 3 à 5 % de la population en est atteinte

Le phénomène de Raynaud est un arrêt temporaire de la circulation du sang, principalement au niveau des doigts. Ceux-ci deviennent alors blancs et insensibles. Le plus souvent, quelques bons gestes suffisent à soulager ces symptômes. Parfois aussi cela revêt un caractère plus grave.

Le phénomène de Raynaud correspond à un arrêt temporaire et réversible de la circulation sanguine à l’exposition au froid, au niveau des extrémités essentiellement les doigts plus rarement les orteils, le nez ou les oreilles. Durant les crises, ceux-ci deviennent blancs et insensibles.

On distingue, la maladie de Raynaud ou la forme primitive sans cause et la forme secondaire à une autre maladie appelée phénomène ou syndrome de Raynaud. On estime que de 3 % à 5 % de la population est atteinte de la maladie ou du syndrome de Raynaud.

1/ quels sont les symptômes de la maladie de Raynaud ?

Les extrémités deviennent soudainement blanches, car le sang n’y circule plus, ensuite deviennent bleues par manque d’approvisionnement en oxygène, puis rouges quand la circulation remarche avant de reprendre leur couleur normale. Une crise peut durer de quelques minutes à quelques heures.

3/ Quelles sont les causes ?

La maladie de Raynaud est sans cause connue. C’est la plus fréquente, ses symptômes sont en général légers et surviennent le plus souvent entre l’âge de 15 et 25 ans et la maladie se résorbe d’elle-même après quelques années dans environ les deux tiers des cas.

Le syndrome de Raynaud est causé par des maladies qui atteignent les vaisseaux sanguins, notamment la sclérodermie, une maladie auto-immune qui se traduit par un épaississement et un durcissement de la peau et de certains organes. Cette forme peut être à l’origine de douloureux ulcères des doigts ou même de mort des tissus : gangrène.

4/ Y –a-t-il un traitement et une prise en charge au Maroc ?

Des médicaments qui dilatent les vaisseaux sont nécessaires en cas de syndrome de Raynaud. En cas d’ulcères ou de gangrènes, on utilise des prostaglandines en injection intraveineuse. Pour prévenir de nouveaux ulcères digitaux, notamment en cas de sclérodermie, on utilise le Bosentan, un antagoniste de l’endothéline. Un médicament qu’on utilise par ailleurs dans l’hypertension artérielle pulmonaire.Tous ces médicaments sont disponibles au Maroc

5/ Quels conseils aux personnes qui souffrent de cette affection ?

Il faut se protéger du froid, arrêter de fumer et faire attention à certains médicaments qui aggravent la maladie.

Dr MOUSSAYER KHADIJA الدكتورة خديجة موسيار

اختصاصية في الطب الباطني و أمراض الشيخوخة Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie en libéral à CASABLANCA

Présidente de l’Alliance Maladies Rares Maroc رئيسة ائتلاف الأمراض النادرة المغرب

Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS), Vice-présidente du Groupe de l’Auto-Immunité Marocain (GEAIM)

POUR EN SAVOIR PLUS : I/ 10 CONSEILS POUR APPRENDRE A GERER LA PATHOLOGIE, II/ QUELQUES CONSEILS ALIMENTAIRES, III/ MALADIE DE RAYNAUD : DECOUVERTE DE DEUX GENES IMPLIQUEE DANS CETTE PATHOLOGIE, IV/ LA SCLERODERMIE, V/ BIBLIOGRAPHIE

I/ 10 CONSEILS POUR APPRENDRE A GERER LA PATHOLOGIE

Le phénomène de Raynaud est déclenché le plus souvent par une exposition au froid, c’est pourquoi l’une des deux seules mesures générales pour le prévenir est d’éviter les expositions des extrémités au froid (avec le fait d’arrêter de fumer). «Gardezvos mains et vos pieds au chaud est l’un des piliers de la prise en charge de la maladie de Raynaud ».

Gardez vos mains et vos pieds au chaud et au sec. La maladie de Raynaud affecte directement les extrémités, là où les vaisseaux sanguins sont les plus fins

La maladie de Raynaud affecte directement les extrémités, là où les vaisseaux sanguins sont les plus fins Gardez également le reste de votre corps couvert . Le syndrome de Raynaud peut se déclencher lorsqu’une partie du corps devient froide ;

. Le syndrome de Raynaud peut se déclencher lorsqu’une partie du corps devient froide ; Évitez de manipuler des objets froids. Les engelures peuvent survenir en quelques minutes et si on souffre du syndrome de Raynaud ;

Les engelures peuvent survenir en quelques minutes et si on souffre du syndrome de Raynaud ; Réduisez votre niveau de stress en faisant du yoga ou en prenant soin de vous. Le froid n’est pas votre seul déclencheur. Le syndrome de Raynaud peut également être déclenché par l’anxiété, l’excitation ou le stress émotionnel ;

en faisant du yoga ou en prenant soin de vous. Le froid n’est pas votre seul déclencheur. Le syndrome de Raynaud peut également être déclenché par l’anxiété, l’excitation ou le stress émotionnel ; Buvez une boisson chaude . Rien ne réchauffe votre organisme plus vite qu’une bonne tasse de thé chaud (ou de cacao !) ;

. Rien ne réchauffe votre organisme plus vite qu’une bonne tasse de thé chaud (ou de cacao !) ; Restez hydraté. En général, vous devez rester hydraté car l’eau aide votre sang à maintenir sa température et à le faire circuler ;

En général, vous devez rester hydraté car l’eau aide votre sang à maintenir sa température et à le faire circuler ; Faites couler de l’eau tiède sur vos mains et vos pieds ;

sur vos mains et vos pieds ; Ne fumez pas. Fumer restreint naturellement vos vaisseaux sanguins au fil du temps ;

Fumer restreint naturellement vos vaisseaux sanguins au fil du temps ; Rester actif. Les personnes vivant avec la maladie de Raynaud peuvent toujours bénéficier de l’exercice, car cela permet à leur sang de circuler plus rapidement et plus efficacement ;

Les personnes vivant avec la maladie de Raynaud peuvent toujours bénéficier de l’exercice, car cela permet à leur sang de circuler plus rapidement et plus efficacement ; Évitez les changements rapides de température. Un changement soudain de température, comme sortir du froid ou prendre une douche froide après une séance d’entraînement intense, peut également déclencher le syndrome de Raynaud ;

II/ QUELQUES CONSEILS ALIMENTAIRES (source Pr Éric Hachulla, chef du service de médecine interne et d’immunologie clinique au CHU de Lille dans une interview)

Aucun régime alimentaire spécifique n’a encore fait ses preuves pour soulager les symptômes de Raynaud. Quelques bonnes habitudes alimentaires ont toutefois leur importance et peuvent faciliter le quotidien de certaines personnes. ! Adopter une alimentation implique de consommer une variété d’aliments pour ingérer tous les nutriments dont notre corps a besoin pour fonctionner de manière optimale. Il est donc conseillé de :

Consommer des fruits et de légumes colorés chaque jour ;

Choisir des grains entiers de céréales plutôt que des grains raffinés c’est-à-dire des céréales complètes, comme le quinoa, l’avoine et le riz brun.

c’est-à-dire des céréales complètes, comme le quinoa, l’avoine et le riz brun. consommer des sources de protéines maigres comme le poulet, la dinde, le poisson, les légumineuses, les œufs et les produits laitiers à faible teneur en matières grasses.

comme le poulet, la dinde, le poisson, les légumineuses, les œufs et les produits laitiers à faible teneur en matières grasses. Intégrez des produits laitiers à faible teneur en matières grasses ou des alternatives riches en calcium.

ou des alternatives riches en calcium. Préférez des graisses saines, comme celles présentes dans l es avocats, les noix, les graines, l’huile d’olive et les poissons gras.

Ne pas se restreindre trop, et d’écouter les signaux de votre corps pour reconnaître la satiété

III/ MALADIE DE RAYNAUD : DECOUVERTE DE DEUX GENES IMPLIQUEE DANS CETTE PATHOLOGIE

Des scientifiques ont identifié les deux premiers gènes impliqués dans le phénomène de Raynaud. C’est le résultat d’une récente étude parue dans la revue Nature Communications.

5000 patients atteints de la maladie de Raynaud impliqués dans l’étude

Pour cela, les chercheurs de la Queen Mary University de Londres (Royaume-Uni) et de l’hôpital de la Charité de Berlin (Allemagne) ont analysé les dossiers médicaux électroniques de la UK Biobank, une base de données biomédicales forte d’un demi-million de participants, ce qui leur a permis d’identifier plus de 5000 patients atteints de la maladie de Raynaud dite primitive.

Au final, le travail a pu mettre en avant deux gènes. D’une part le ADRA2A, un récepteur de l’adrénaline classique du stress provoquant la contraction des petits vaisseaux sanguins. Ce récepteur agirait de manière combinée avec un deuxième gène, le facteur de transcription IRX1, capable lui de réguler la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater.

Cette découverte pourrait permettre la mise au point de nouveaux traitements, plus efficaces, plus ciblés et moins agressifs.

IV/ LA SCLERODERMIE : une maladie rare incurable et polymorphe

Maladie méconnue et incurable, la sclérodermie est une maladie auto-immune qui présente quatre principales anomalies : dérèglement du système immunitaire associé à la présence d’auto-anticorps très spécifiques, inflammation, atteinte microvasculaire et fibrose.

Elle se caractérise par une surproduction de collagène et une atteinte des vaisseaux sanguins qui provoque une cicatrisation excessive au sein de différents organes. Ce déséquilibre provoque un durcissement de la peau (fibrose) et une altération des organes touchés ainsi qu’une modification de l’apparence et une profonde détérioration de la qualité u de vie.

Cette pathologie touche cinq à six fois plus de femmes que d’hommes. Elle survient le plus souvent autour de la quarantaine, mais peut apparaître chez des enfants et des personnes de tout âge.

La peau, le système digestif, le cœur, les poumons et les reins sont les organes le plus souvent atteints par des complications potentiellement graves de la sclérodermie,

Il n’y a pas de traitement spécifique : la prise en charge thérapeutique est majoritairement symptomatique et vise à ralentir la progression du trouble, au moyen principalement d’immunomodulateurs..

V/ BIBLIOGRAPHIE

-Phénomène de Raynaud, Ameli

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/phenomene-raynaud#:~:text=Le%20ph%C3%A9nom%C3%A8ne%20de%20Raynaud%20est,suffisent%20%C3%A0%20soulager%20ces%20sympt%C3%B4mes.

–Koon K. Teo , MBBCh, PhD, McMaster University, Syndrome de Raynaud, Le Manuel MSD, Vérifié/Révisé juil. 2023

https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-cardiaques-et-vasculaires/maladie-art%C3%A9rielle-p%C3%A9riph%C3%A9rique/syndrome-de-raynaud

-Syndrome de Raynaud : faut-il adopter une alimentation particulière ? Santé Magazine, Publié le 18 déc. 2023 par Manon Duran (interview le Pr Éric Hachulla, chef du service de médecine interne et d’immunologie clinique au CHU de Lille, )

https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/syndromes/syndrome-de-raynaud-faut-il-adopter-une-alimentation-particuliere-1045710

-Maladie de Raynaud : découverte de deux gènes impliqués dans cette pathologie douloureuse, Sciences et avenir, 24 octobre 2023

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/systeme-sanguin/maladie-de-raynaud-decouverte-de-deux-genes-impliques-dans-cette-pathologie-douloureuse_174609

-10 conseils pour apprendre à gérer la maladie de Raynaud pendant l’hiver, Femina 18/01/2024

https://www.femina.fr/article/voici-10-conseils-pour-apprendre-a-gerer-la-maladie-de-raynaud-pendant-l-hiver

Sclérodermie, Elsan,

https://www.elsan.care/fr/pathologie-et-traitement/maladies-generale/sclerodermie-causes-traitements#:~:text=Probl%C3%A8me%20de%20peau%20%3A%20les%20personnes,peau%20qui%20peuvent%20devenir%20invalidants.