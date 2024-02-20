وزير خارجية الجزائر يستقبل بالجزائر (وزير خارجية البوليساريو) القادم من جمهورية تندوف بالجزائر

عبدالقادر كترة

وزير خارجية الجزائر يستقبل في الجزائر وزير خارجية بوليساريو القابع في مخيمات تندوف بالجزائر ، قادما من الجزائر على متن طائرة من الجزائر رغم أنه يسكن في الجزائر، وتباحث معه في الجزائر حول قضايا مشتركة تهم البوليساريو الجزائرية والجزائر في الجزائر، ثم ودع وزير خارجية الجزائر في الجزائر نظيره وزير خارجية البوليساريو الجزائرية الذي سيغادر الجزائر نحو الجزائر، وهذه الزيارة التي قام بها وزير خارجية بوليساريو الجزائرية للجزائر عادية حيث اعتاد وزراء خارجية الجزائر أن يستقبلوا وزراء خارجية بوليساريو الجزائرية منذ 47 سنة في الجزائر قادمين من الجزائر ثم يعودون إلى الجزائر، وسيستمرون في الزيارات من الجزائر إلى الجزائر مائة سنة بعد أن وقع وزير خارجية الجزائر مع وزير خارجية بوليساريو الجزائرية بمخيمات تندوف بالجزائر اتفاقية التعاون والتشاور والتباحث والتحاور والتنقل والسفر في الجزائر ومن الجزائر إلى الجزائر تحت شعار: « من الجزائر إلى الجزائر لأجل الجزائر وفي سبيل الجزائر حتى نهاية الجزائر »……حتى تتسبب عصابة البوليساريو في انهيار الجزائر على حساب الشعب الجزائري