اللجنة الإقليمية للماء بإفران تعقد اجتماعها الشهري الثاني

محمد الدريهم

في اطار الاجتماعات الشهرية التي تعقدها اللجنة الإقليمية للماء تمشيا التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتدبير إشكاليات ندرة المياه، كانت قاعة اجتماعات عمالة اقليم افران الخميس 15 فبراير2024 على موعد مع اللقاء الشهري الثاني للجنة المذكورة برئاسة السيد الكاتب العام للعمالة وبحضورالسيد رئيس المجلس الإقليمي والسادة ورؤساء المجالس الترابية بالإقليم والسلطات المحلية و ممثلي المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية.

خصص هذا اللقاء للتداول وتقييم الاجراءات المسطرة سابقا و التي تهم بالأساس التدابير المتعلقة بتدبير إشكالية ندرة المياه على المستوى الاقليمي .

اللقاء عرف تقديم عرضين من طرف المصالح الجهوية للماء الصالح للشرب وعرض لمكتب الدراسة حول مشروع معالجة الشبكة المائية بمدينة أزرو بالإضافة الى مداخلات رؤساء الجماعات الترابية والسلطات المحلية وممثلي بعض المصالح الخارجية المعنية و التي اجمعت على التفاعل الايجابي للساكنة مع القرار العاملي الذي يرمي الى الحفاظ على الموارد المائية ومواجهة اشكاليات ندرتها من جهة و ديمومة توفير الماء الصالح للشرب للساكنة والعمل على استعمالها بشكل معقلن مع حسن تدبيرها والحفاظ عليها وقد عبرت جميع المداخلات على الانخراط الفعلي والجاد في تنفيذ كل الإجراءات والتدابير المتعلقة بحسن تدبير المياه سواء المتعلقة بالشرب او الاستغلال الفلاحي وذلك من خلال الحملات التحسيسية ومعالجة الخصاص الذي تعرفه بعض النقط بالإقليم.

في ختام هذا اللقاء، أكد الكاتب العام للعمالة على ضرورة مواصلة العمل المرتبط بالتحسيس وقيام جمعيات المجتمع المدني بدورها إلى جانب الفاعلين الآخرين للمساهمة في تأطير وتحسيس الساكنة بأهمية الحفاظ على الماء وتجنب كل السلوكيات التى ترمي إلى الاستغلال غير القانوني والمفرط للمياه .