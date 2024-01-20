بدر سنوسي

على إثر تصريحاته الكاذبة، قررت ‏اللجنة التأديبية التابعة للكاف ايقاف المدرب الجزائري عادل عمروش، مدرب المنتخب التنزاني ل 8 مباريات، مع تغريمه مبلغ 10 ألف دولار، بعد ادعاءات كاذبة أدلى بها لمحطة تلفزيونية جزائرية.

وكان الاتحاد التنزاني لكرة القدم، قد تبرأ في وقت سابق من تصريحات المدرب – البرهوش-، وعبر عن رفضه لها مشيرا إلى أن الاتحاد يعرف القرار الذي سيتخذ في إشارة إلى إقالة عمروش من منصبه.

ومباشرة بعد قرار الكاف، أعلن كليفورد ماريو نديمبو، المتحدث باسم الاتحاد التنزاني يوم الجمعة، إيقاف مدربه الجزائري عادل عمروش من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة « كاف »، ليقرر الأول إقالته بعدها من تدريب المنتخب المشارك حاليا في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، وأضاف ان الاتحاد التنزاني، قرر رسميا تعويض عمروش بحميد مروكو سليمان، لتدارك الموقف الذي وضع فيه عمروش المنتخب التنزاني.

وكان عمروش قد اتهم الجامعة المغربية لكرة القدم بالتحكم، في الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وهي الاتهامات التي أثارت الكثير من الاستنكار وفي نفس الوقت سخرية المتابعين للشأن الكروي في القارة الافريقية وفي العالم.

الغريب في الامر ان المدرب – البرهوش – كان ضحية، عصابة النظام العسكري الجزائري، بالضغط عليه من خلال تصريحات كاذبة، لا تمت للرياضة بصلة لقناة » الهداف » ، بحيث لم يستسغ النظام ، ما فاه به المدرب عمروش في تصريح مدوي ، عقب اللقاء الذي كان قد اجراه فريق تانزانيا لكرة القدم ضد منتخب الجزائر ، و الذي هاجم خلاله الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب الإهمال والاهانة التي تعرضت له بعثة المنتخب التانزاني، وكشف مدرب منتخب تنزانيا، أن البعثة واجهت صعوبات كبيرة وعاشت ساعات في الجحيم في الحدود بين تونس والجزائر، بسبب إهمال ولامبالاة مسؤولي الاتحاد الجزائري.

وأضاف المدرب الجزائري: “في بلد بحجم بلدنا عيب أن نستقبل بهذه الطريقة، لا ماء ولا أكل ولا أي شيء، وختم المدرب حديثه بالقول: “الآن سأتكلم كجزائري، الأمور الداخلية يجب أن تبقى بيننا وألا تخرج للعلن، أين كنا وأين أصبحنا؟!، وصلنا لدرجة الاحتجاج حتى على الملاعب، هذه ليست عاداتنا، تعبنا من أساليب النقد غير البناء، لم لا نتحاب فيما بيننا، الجزائري الحقيقي لا يكون هكذا”.

هذا، وينتظر المتتبعون في – ريب وكرب – تعليقات الابواق المأجورة للنظام العسكري، بخصوص إيقاف المدرب – البرهوش لي جابها راسو- واكيد ان تعليقاتهم ستنحصر في اسم المدرب الذي عوض عادل عمروش، المسمى حميد مروكو، الذي يطابق اسمه المملكة المغربية باللغة الإنجليزية…ولا يستبعد ان يتم الربط بين هذا وذاك، بسبب « الكولسة » وتدخل -الاسد- فوزي لقجع، الذي عقدهم وشغل بالهم، الى ما لا نهاية له. قف!!