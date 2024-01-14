قصيدة : » شهادة من شاعر إلى محكمة العدل الدولية أضعها ضمن الوثائق التي بين يديها بخصوص قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني » شعر : محمد شركي

قصيدة : » شهادة من شاعر إلى محكمة العدل الدولية أضعها ضمن الوثائق التي بين يديها بخصوص قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني

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شعر : محمد شركي

لغـــزة في حُشاشتــــنا حنيــــــــــــن إذا تشكــــــو تَعَــــــاوَرنا الأنيـــــــــــن

هي الفيحـــــاء جـــلّلهـــا البـــــــــلاء وعزّتهـــا بنــــــــاتٌ والبنيــــــــــــــــن

مناعتهــا تُجــــاوز كـــل وصــــــــف وهيبتهـــــا يَحــــــار لهــــــا الفطيــــــن

لقــــد جـــــادت بأبطـــــــال وأســــــد هَــــواصـرُ إذ يضيــــق بهــا العريـــــن

بأجنحـــــة نســــــورهمُ تطيــــــــــــر وتقـــــذف بالرجـــــوم ولا تليــــــــــــن

مُشــاتُهُــمُ سيــــاجَ الخصــم جــــازوا وبيتُ العنكبــــوت لهــــم يـــــــديــــــن

تنــاوح إذ غــــــزا بُهـَــــمٌ فئيــــــــــدٌ وأدبــــــر خــــاسئــــا وله خنيــــــــــــن

كربّات الحجـــــال لــــه عـــــــــويل ومـــن فـــــزع يـولــول لا يُبيـــــــــــــن

طمــــا طـــــوفـــان قــــدس بعد فجر فما أجــــدى ولا نفــــــع الحصيــــــــــن

ودكّــــت بالرجـــــوم قرىً حمــــاس لهــــا صَــــولٌ وذلّ لهـــــا الرهيــــــن

عرائنهــــا وفي الأنفـــــاق شيـــــدت تحــــاشـــاهـــا من الوجـــــل اللعيــــــن

و » بالياسين » ترجمـــــه حمــــــاس فتُحـــــرقه إذا نُصـــــب الكميـــــــــــــــن

فمـــا أغنــى عن الرعديـــد كلـــــب يُشمّـــمُــه فيُسعــــــف أو يُعيــــــــــــــن

ولا » الرُّوبُوتُ » ينفعـــــه فينجـــــو إذا الرّشقـــــات يُلقَمُهــــــــا الوتيـــــــــن

ولا الطيــــران أجـــدت في سمـــاء قنــــابلُه ولا أجــــدى السفيــــــــــــــــــــن

ولا » المركافُ » أنجـــد بل تَشظَّى ومَــــزَّ من بداخــــــلـــه الكميــــــــــــــــن

بطــــولاتٌ يحلّلهـــــــــا لـــــــــواءٌ » دُوَيـــريٌ » ويَصـــــدُق لا يـــــــزيــــــن

إذا قهـــــر الأشـــــاوس جيش هود طــــرائــــدُه الحــــوامـــلُ والجنيــــــــــن

ويقصــف باللظـى مَشفــىً يُـــدَاوى بـــه خُــــدُ جٌ يُـــقتّلهـــــا المهيــــــــــــــن

بيـــــــوتُ الله يهــــدمها بحقـــــــد منـــــابرهــــا يُضمّخهـــــا السَّــــــــديـــــن

يَـــهُــــدُّ الـــدور يقصفها ويُفنـــــي بهــــا نَسَمــًــــا لبـــــارئهـــا تـــــديــــــن

و في الميــــدان يَهفُــــوفٌ ونــــذلٌ وخَــــــوَّارٌ وفَـــــــــرَّارٌ مَشيـــــــــــــــــن

عســـاكره من الأخـــلاط ضُــمَّت وأوبـــــاشٌ ومُـــــرتزقٌ رَهيـــــــــــــــــن

عصـــاباتٌ مــن الأشرار حُضَّت علـــى جُـــــرم لهــــا الإرهــــاب ديـــــــن

صهاينــةٌ يُوَازرُهـــم صليـــــبٌ علـــى الإســــــــلام حقــــدهمُ دفيـــــــــــن

ومـــا هبّـــت لصـــدهمُ جيــــوشٌ من العـــربان بـــــأسهـــمُ زميــــــــــــــــن

وصـــدَّهمُ أشــاوس من حمــــاس مغــــاويــرٌ وربُّهــــمُ المتيـــــــــــــــــــــن

هـــو المـــولى مــؤيّــــدهم بجٌنــد ونـــاصرُهم إذا خـــــذل الضنيـــــــــــــــن

فحمــــدا للمليــــك على انتصـــار هــــو المــــولى وبالحمــــــد القميـــــــــن

صــــلاة الله يتبعــــها ســـــــــلام على المحمـــــود سيّـــدنــا الأميــــــــــــن