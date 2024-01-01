خــــربــــشــات الــــحــداثــة
شعر:عــبدالناصرعليوي الــعبيد
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ســيذهبُ كــلَّ مــاتركَ البُغَاةُ
وتَــذْرُوهُ الــرِّيَاحُ الــسّافِياتُ
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ويَــسْقطُ ماادَّعَوْا زَيفاً لشِعْرٍ
ولــنْ يَــبقى لــهُ إلّا الــرُّفاتُ
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وإنْ شَــغَلَ المنَابرَ والمقاهي
ونــاصَرَهُ الأَكــابرُ والذَّواتُ
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طلاسمُ أربكتْ عُمْقَ المعاني
ومِــنْ سَقطاتِها انتحرَ النّحاةُ
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لــيجعلَهَا الــعَييُّ لــهُ مَــلاذاً
إذا ضــاقتْ عــليهِ المفرداتُ
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تَــلَــقَّفَها الــشّغوفُ بــكلِّ آتٍ
مــن الأغــرابِ كانَ لهمْ أداةُ
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فلا البحرُ المُقَرفِصُ فوقَ تلٍّ
مـــع الأيــامِ تــرويهِ الــسقاةُ
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ولا قِــطٌّ يــطيرُ بــلا جَــناحٍ
ومِــنْ طَــيَرانهِ تخشى القَطَاةُ
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ســيصبحُ قِــبلةً للناسِ مَهوىً
كــنــجمٍ فــيــهِ تــأتــمُّ الــهداةُ
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فــأَصْلُ الــشعرِ تِــبْيانٌ جَلِيٌّ
مَتَى غَلَبَتْ عليهِ المُبْهَمَاتُ.؟
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ســيبقى الأصلُ جذاباً جميلاً
مــدى الأيــامِ تــرويهِ الرُّواةُ
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ســيبقى صــامداً مادامَ عُرْبٌ
بــهمْ نَــفَسٌ وإنْ قــلَّ الرُّعاةُ
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فــذوقُ العُرْبِ مصقولٌ رفيعٌ
ومـــا تُــغرِيهِ إلَّا الــطيّباتُ
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ســيَلْفِظُ كــلَّ مــولودٍ هــجينٍ
غــريبٍ قــد يجيءُ بهِ الغزاةُ
–
بثوبٍ عَورَةٍ ما صانَ عِرْضاً
وقد غابتْ عن الجسدِ الحياةُ
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أَنُــبْدِلُ بالحَصَافةِ شِبهِ عُرْيٍ
ومِــن أَثْــوابِنا غَــارَ الــعُرَاةُ
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فــلا تركنْ لِمَنْ يَشْتَاطُ غَيظاً
ولا تــسمعْ لِــما قــالَ الوشاةُ
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فــمَنْ يَــعْتَدْ عــلى زادٍ وفيرٍ
فــهلْ تُــغنِيهِ فــي يــومٍ فتاتُ
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عــبدالناصرعليوي الــعبيد
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