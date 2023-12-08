النظام العسكري الجزائري يصاب بالسعار ويدخل في نوبة هيستيرية بسبب نجاح زيارة الملك محمد السادس للإمارات

عبدالقادر كترة

النظام العسكري الجزائري ، كلما أوجعته خطوات المملكة المغربية الشريفة ومشاريعها وتحالفاتها واتفاقياتها وعلاقاتها مع إحدى دول العالم، وتألم كثيرا وارتفع أنينه وتعالى صراخه وكثر نباحه وتواصل نهيقه ونعيقه واستفحلت أمراضه وتأزمت نفسيته ودخل في نوبات هيستيرية وشطحات مجنونة وخبطات عشوائية لا يوقفها إلا العلاج بالصفعات والصدمات الكهربائية بعد ربطه السلاسل مثل حيوان متوحش هائج مصاب برصاصة…

نظام عسكري له منطقه الخاص به عبثي لا مثيل له في العالم ولا يعترف بمنطق الآخر ولا بوجوده ويعتقد أنه محور الكون رغم أنه محور الشر، قبيح شرير خسيس حقير نذل وقح وحشي همجي….، يريد أن يفرض منطقه على الآخر ويجيز لنفسه حرية التصرف كما يحلو له ولو على حساب الآخرين ، وينكره للآخرين، بنرجسية مرضية وأنانية سادية ووقاحةغير مسبوقة كما لو كان هو مركز الكون ومحركه .

هذا النظام العسكري الجزائري المارق والمنافق والخبيث والوسخ والجبان والقذر ، ارتمى في أحضان جمهورية روسيا بتصريح واضح، تناقلته جميع وكالات الأنباء العالمية بسخرية واستهزاء واحتقار، لرئيس الدولة بالنيابة الجزائري الراحل عبد القادر بن صالح والرئيس الجزائري الحالي عبدالمجيد تبون ووضعا سيادة بلدهما بين أيدي رئيسها فلاديمير بوتين، وتحالف مع الشيطان الأسود إيران ووضع أرض الجزائر تحت إمرة سلطان تركيا العثماني أردوغان، وأحل ثروات الجزائر لفرنسا ووزع بتروله وغازه على دول اشترى مواقفها….وتسلح بترسانة بعشرات المليارات من الدولارات حيث تعتبر الجزائر الأولى عالميا من حيث التسلح على حساب قوت شعبه، لزعزعة أمن المنطقة وتقسيم دولها وزرع الفتن فيها، دون أن يحاسبه أحد…

كما لم يتأخر هذا النظام المارق، بمناسبة أو بغيرها، في التدخل في شؤون البلدان المجاورة أو القريبة وحتى البعيدة، ولم يتوقف عن السب والشتم والتجريح واتهام كل من عاكسه أو لم يساير نزواته أو شروره ومؤامراته ومخطاطاته الدنيئة والخبيثة والحقيرة.

هذا النظام النتن أوجعته زيارة الملك محمد السادس للإمارات العربية المتحدة وتوقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين، وآلمه كثيراً نجاح الزيارة وتتويجها بالعديد من المشاريع والاستثمارات الضخمة والعملاقة بعشرات الملايير من الدولارات.

اللهم زد وبارك واعم وافقء عين الحاسدين الحاقدين الماكرين الأشرار الشياطين الأبالسة الأنجاس.

بِسْمِ اللهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴿1﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴿2﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴿3﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴿4﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴿5﴾

بِسْمِ اللهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴿1﴾ مَلِكِ النَّاسِ﴿2﴾ إِلٰهِ النَّاسِ﴿3﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴿4﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴿5﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴿6﴾

صدق الله العظيم