النائب البرلماني عن إقليم جرادة مصطفى توتو يمثل البرلمان المغربي في الاجتماع السنوي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

شارك السيد مصطفى توتو النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار مع الوفد المغربي في الاجتماع السنوي لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا برسم سنة 2023 المقام بالعاصمة الأرمينية بريفان

وخلال هذا الاجتماع إستحوذ موضوع المجازر الفضيعة التي ترتكبها اسرائيل في حق اطفال ، نساء ، وشيوخ غزة على الحيز الأكبر من المناقشات وهو موضوع دافع فيه المغرب بقوة من أجل وقف الحرب على فلسطين ووضع حد لنزيف الأرواح بقطاع غزة

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هذا وقد عرف الاجتماع مشاركة بلدان أوروبا وأمريكا وكندا، ويعتبر المغرب البلد الوحيد المشارك على المستوى الإفريقي ،العربي وأيضا الإسلامي.

كما كان للوفد المغربي ايضا ـ على هامش هذا الاجتماع ـ لقاءات مع كل من الوفد الإسباني والفرنسي والإنجليزي للحديث عن موقع وموقف المغرب من المجازر التي ترتكبها اسرائيل في حق المدنيين الابرياء بقطاع غزة

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