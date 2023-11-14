محتوى خطبة جمعة في موضوع ( حيثما وقع الصراع بين الحق والباطل فالواجب على أهل الحق اتخاذ اسباب وعوامل النصر VIDEO

هكذا اظهر المونديال نماذج الشباب المغربي الحقيقي، الذي رغم نشأة بعضه خارج المغرب إلا أن جينات الرجولة والأصالة ورضاة الوالدين ظلت في معدنهم،

اللجنة المؤقتة تسارع الزمن لانقاد سندباد الشرق من الغرق…

كبّر أربعا على أمة يصير عندها الاستثناء مقدما على الأصل والوافد مقدما على الأصيل

من أجل أن تسير الحياة وفق المرجعية الإسلامية لا مندوحة عن تناغم تام بين صنّاع الأفكار عندنا وصنّاع القرار