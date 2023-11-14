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محتوى خطبة جمعة في موضوع ( حيثما وقع الصراع بين الحق والباطل فالواجب على أهل الحق اتخاذ اسباب وعوامل النصر VIDEO

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محتوى خطبة جمعة في موضوع ( حيثما وقع الصراع بين الحق والباطل فالواجب على أهل الحق اتخاذ اسباب وعوامل النصر

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