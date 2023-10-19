ما أنتِ إلا كَذْبَةٌ بخرائطٍ

رمضان مصباح

الاهداء:

لم أشارك في مسيرة النصرة بالرباط ؛و »يا ليتني فيها جذع »؛لكن القلب حضر

فكان هذا الغيض الشعري الباكي.

كلنا معكم يا أهل غزة ،يا فلسطين ،ويا أقصى..

ولن تصح سوى الخرائط الصحيحة.

ولاعليكم أن يُواسى الظالمُ والنصلُ في يده.

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واسيتَها والنصلُ في يدها دمٌ = والجرحُ في قلبٍ بكى فجرى الدمُ

كالذئب اذ نهش الفريسةَ خاطفا = ذُبحت له شاةٌ ، عساهُ يداومُ

آه رئاسة عالَمٍ وتصافِح = همَجا بهم حِقد ، ولا يتقادمُ

حتى اذا بُعث السلامُ فتوَّة = ازَّاوَروا ،عطْشى دمٍ يتلاطمُ

لايطلبُ السلمَ الذي هو مجرمٌ = يأسى اذا ضحِك الصغار ويألمُ

لايزرع الوردَ الذي هو كارههٌ = يهوى نتانَة داره يتَشمَّم

لايطلبُ العدلَ الذي هو ظالمٌ = كالحَية الرقطاءِ لا تتسالَمُ

يا كذبةَ الصُّلح اغرُبي وتغرَّبي = عودي الى زمنٍ تلتهُ عظائمُ

حربٌ عليكِ وما حَييتِ نكابدُ = حرْب المظالم دهرَنا ونقاومُ

ما أنتِ إلا ثعلبٌ يتنَمَّر = حتى فضِحتِ ،وفي العَرين ضراغِم

ما أنت إلا كذبة بخرائطٍ = عربيةٍ تُمحى غدًا وتُتَمَّمُ

ما أنتِ الاَّ عَرَّةٌ بدِيارنا = والعِزُّ غزَّةُ قادمٍ يتَضرَّمُ