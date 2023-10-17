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تهنئة منظومة بمناسبة عقد قران كريمة الأستاذ الدكتورالسيد محمدين المومني

محمد شركي

قـــران في خيــار الناس طــــابـــا وحفـــــل للمكارم قــــد أصــــابــــــــا

بنــى نجـــل الكرام ببنت شهـــــم و وحــــي الله بلّغــــــــــــنا الخطابـــــا

بأن الديــــن يكمــــل إن زففنــــــا ذوي البــــاءات إن بلغــــــوا الشبابـــــا

وينقـــص بالعزوبـــة إن عزفنــــا ويفسد إن ســــــفاح عنــــه نـــــابــــــا

كــــذا في الــــروم أخبرنا حكيـــم بآيــــــات النكـــــاح وقد أهــــــــابــــــا

وكــــل الخلق ألزمـــهم قــــرانـــا ورســـــل الله كلهمــــــو أجـــــــابـــــا

وخيـــر الخلـــق أفضلــــهم جميعا بنــــى بالقـــــانتات وقـــــد أنـــــــابــــا

وأوصــى المؤمنين بضـــرب دف وإعـــــلان لـــــزف قـــــد أثـــــــابــــا

هي العُــرُسـات في الإسلام فرض وخيـــر الفــــرض يمنحنــا الثـــــوابــا

بخيـــرات ويُمــــن قـــد دَعــونـــا لمـــن زُفـّــــا وقـــــد لبســـا الخضـــابا

نبيّ الله يفخــــر إن كثــــــــــــرنا ويـــوم الديــــن يُطعمـــــنا رُطــــــابـــا

ورشف الحــوض نمتحـــــه زلالا يـــد المعصـــوم تسقيـــــنا الشــــرابـــا

وريحـــان وروح قد وُعــــــدنــــا وجنـــــات لمن صـــــان الشبـــــابــــــا

بترك الموبقــات وغض طــــرف وأعـــراض يجنبهـــــا الخــــــرابـــــــا

ومــن صلــى وقـــام الليل يبكــي علــــى ذنـــب يؤرقــــه وتـــــــــابــــــا

فحمــــدا للإلــــه على قــــــــران وميثـــاق يورّثنــــا الحبـــــــابــــــــــــا

هنيئــــــا للعريس له عــــــروس تـــديّنــها عـــن الأنســـاب نـــــابـــــــا

هنيئـــــا للعــروس لها عــــريس دعــــــا ربّـــــا ومــــــــولاه استجابـــــا

بتهنئـــة قريضــي قد ناب عنّي فقـــولوا إن أصبــت لقد أصــــابـــــــــا

وعفو من كــــرام الناس يرجى لـــذي زلــــل وفي الإســلام شــــابـــــا