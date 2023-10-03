إعطاء الانطلاقة الرسمية لمدارس الفرصة الثانية بوجدة

منير حموتي



اشرف صباح يوم الإثنين 2 أكتوبر الجاري، محمد ديب مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة الشرق والمدير الإقليمي للتربية رفقة مجموعة من الاطر، التربوية، على الانطلاقة الرسمية لمدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد، برسم الموسم الحالي، بمدرسة لالة نزهة التي تشرف على تسييرها جمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لحضور الرئيسة حورية عراض وعدد من أطر الجمعية والمستفيدين من البرنامج المسجلين برسم السنة الحالية.

وكان مدير الأكاديمية والوفد المرافق له قد اعطوا الانطلاقة الرمزية للموسم الدراسي بتوزيع الأدوات المدرسية على عدد من المتعلمين بمدرستي لالة نزهة وعبد الكريم الخطابي، والقيام بجولة عبر أقسام و مرافق المدرستين، مع الاستماع لبعض الشروحات التي قد.متها رئيسة الجمعية، بخصوص البرنامج.

وفي تصريح لها، قالت الرئيسة حورية عراض إن التكوين يدخل في إطار حرف الاستئناس المهني تخصص حلاقة وخياطة و حلويات وطبخ، مضيفة ان مدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد التي تشرف عليها الجمعية، تستقبل ازيد من اربعمائة وخمسين مستفيدا من الإناث والذكور، موزعين بين مدرستي لالة نزهة وعبد الكريم الخطابي.

واستطردت، الرئيسة بالقول ان المتعلمين يستفيدون من 80% من التكوين المهني بالمقاولات و 20 % من التكوين البيداغوجي بالمدارس، و يتوزع المستفيدون

في فترة تدريب على عدد من المقاولات،،قبل إدماجهم في التكوين المهني بالتدرج متخصص حلواني أو تأهيلي في الحلويات والخبازة، قبل إدماجهم في التكوين المهني بالتدرج البوابة الأمثل نحو سوق الشغل.

وكانت زيارة مدير الأكاديمية والمدير الإقليمي للتربية، فرصة للوقوف على المجهود الذي تم القيام به من أجل إنجاح الموسم الدراسي الجديد، خاصة ما تعلق بتاهيل الفضائين/ لالة نزهة وعبد الكريم الخطابي، وإعداد الأفواج بشكل جيد بما يتماشى وموسم واعد بالتفوق والنجاح.