العُمْدَةُ في تاريخ أَعْلام مدينَة وَجْدَة: الجديدُ في تأسيسِ المحسنينَ ثانويةَ الوحدة – الحلقة 14 – (1955-1958)

بدر المقري

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أثبتُ في كتابي (خِطَط المغرب الشرقي) الخاص بتاريخ مدينة وجدة وشرق المغرب، الصادر بالرباط في 495 صفحة عام 2006، مُعْطَياتٍ حول لجنة المحسنين التي اضطلعت بِبِناءِ ثانوية الوحدة، ما بين 1955 و 1958.

ومن تِلْكُمُ المعطيات، صورة التقطت يوم 15 نونبر 1958 تخص بعض أعضاء اللجنة، وصورة الشيك الذي ساهم به الملك محمد بن يوسف (محمد الخامس) رحمه الله في ذاك العمل الخيري (نصف مليون فرنك فرنسي قديم) بتاريخ 20 دجنبر 1958، باسم رئيس لجنة المحسنين، الحاج أحمد برابح رحمه الله (1911-2007).

وقد وقفتُ يوم 25 شتنبر 2023، على وثيقةٍ نادرةٍ حُررَتْ في نونبر 1960، تَتَضمنُ ما يَأْتي:

1- نسخة من ظهير شريف، والطابع بين الحمدلة والتصلية بِداخِلِهِ محمد بن يوسف (محمد الخامس)، الله وَلِيهُ:

’’خديمَنا الأرضى ناظرَ أَحْباسِ وجدة الطالب السيد محمد برادة، وفقكَ الله وسلامٌ عليك ورحمة الله، وبعد: فقد أَطْلَعَ عِلْمَنا الشريفَ خديمُنا وزيرُ الأوقاف على ما كتب به للوزارة المذكورة أعضاء اللجنة المدرسية لِثانوية وجدة تحت إشراف وزارة الداخلية، يلتمسون أن تساعدهمُ الأحباس على إحداث وبناء مدرسة ثانوية حرة بالقطعة الحُبُسِية المعروفة بِمَقْبَرَةِ الصابوني الكائنة قرب الباب الغربي، مقدمين شهادةً عدليةً تثبت بأن هذه المقبرة لم يُقْبَرْ فيها أحدٌ من الأموات مدةً تزيد على الخمسين عاماً، وهي مشتملةٌ على 5843 متر مربع بِرَسْمِها العقاري عدد 8447… فَنَأْمُرُكَ أن تسلم المقبرة المذكورة ويُشْتَرَطُ أن بجانب الحُبُسِ الحق في حيازتها و ردها، إِنِ استُعْمِلَتْ في غير ما أُعِدتْ له، والسلام.

في 28 رجب الفرد الحرام عام 1377ه. ‘‘

2- اقترح الزعيم المهدي بن بركة (1920-1965) يرحمه الله، ثلاثة أسماء على الملك محمد الخامس لِتُسَمى بها الثانوية، وهي كالآتي:

– ثانوية ابن خلدون،

– ثانوية محمد الخامس،

– ثانوية الوحدة.

فاختار الملك محمد الخامس اسم (ثانوية الوحدة) تَيَمناً بطريق الوحدة الذي أنجزه الآلاف من الشباب المغاربة المتطوعين للربط بين وسط المغرب وشماله تحت إشراف المهدي بن بركة، ابتداءً من يوم 6 يونيو 1957.

3- اللائحة الرسمية بأسماء أعضاء اللجنة المشرفة على بناء ثانوية الوحدة بِوَجْدَة:

* الرئيس: الحاج أحمد برابح،

* نائب الرئيس: أحمد مزيان،

* الكاتب العام: محمد بن الطاهر الراشدي،

* أمين المال: الحاج عبد القادر بن المكي المقري،

* نائب أمين المال: الحاج احميدة بنعلي مَنِّي،

* المستشارون: مصطفى الصغضاوي، عبد الله الوزاني، الحاج محمد دندان، بنيونس جدايني، مصطفى سكيكر، إبراهيم احدادي السوسي، محمد بلعربي الخياط، عبد القادر امباصو، محمد المير، مبارك بن الخثير، أحمد بوشطاط.

* المهندس: السيد. Jean Patrouilleau

* المشرف على البناء: السيد أحمد بن الهاشمي.