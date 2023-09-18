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جلالة الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي بايدن

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الاثنين 18 سبتمبر، 2023
جلالة الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس بايدن

تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم ، اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف .ر. بايدن.

وخلال هذه المباحثات، أعرب الرئيس الأمريكي، لجلالة الملك وللشعب المغربي، عن تعازيه الشخصية وكذا تعازي الشعب والحكومة الأمريكيتين وذلك في أعقاب الزلزال المؤلم الذي ضرب عددا من أقاليم المملكة.

وأشاد الرئيس بايدن، بهذه المناسبة، بسرعة ونجاعة تدبير تداعيات هذه الكارثة الطبيعية الكبرى وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

كما أعرب فخامة السيد بايدن عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم المساعدة والدعم الضروريين للمملكة بناء على احتياجات محددة من طرف السلطات المغربية كما هي مدرجة في إطار مخطط العمل متعدد الجوانب الذي اعتمدته المملكة لمواجهة هذه المأساة.

ومع 18 شتنبر 2023

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