بتوجيهات من أمير المؤمنين، إقامة صلاة الغائب بجميع مساجد المملكة بعد صلاة ظهر يوم غد الأحد ترحما على أرواح شهداء الزلزال (بلاغ)

السبت 09 سبتمبر، 2023

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه بتوجيهات من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستقام بعد صلاة ظهر يوم غد الأحد بجميع مساجد المملكة، صلاة الغائب وذلك ترحما على أرواح شهداء الزلزال الذي عرفته المملكة.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذا الخصوص:

« تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه بتوجيهات من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، ستقام بجميع مساجد المملكة صلاة الغائب، وذلك بعد صلاة الظهر ليومه الأحد 24 صفر 1445 الموافق ل 10 سبتمبر 2023 ترحما على أرواح شهداء الزلزال الذي عرفته بلادنا. حفظ الله مولانا أمير المؤمنين وتقبل هذه الصلاة على الموتى، وأحاط هذه المملكة الشريفة بألطافه الخفية ».

ومع 09 شتنبر 2023.