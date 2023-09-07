المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية (INPI) والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) يوقعان اتفاقية للمسار السريع لفحص براءات الاختراع (PPH)

بقلم محمد الدريهم

وقع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية (INPI) والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) اتفاقية للمسار السريع لفحص براءات الاختراع (PPH) من أجل تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع و ذلك يوم الثلاثاء 5 شتنبر 2023 بالرباط حيث جرى حفل التوقيع على هامش الدورة 26 للجنة المشتركة بين المؤسستين، بحضور باسكال فور، المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية، و عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

في كلمة له بالمناسبة, أكد باسكال فور المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية بأن « هذا التوقيع يجسد التعاون الوثيق والمثمر الذي حافظ عليه مكتبانا لسنوات عديدة، ويشكل هذا الاتفاق خطوة حقيقية للأمام بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة والفرنسيين الذين يضعون بشكل متزايد أدوات الملكية الصناعية في قلب استراتيجية أعمالهم ».

هذا و قد سمحت اللجنة المشتركة لمسيري المؤسستين بتقييم التعاون بينهما خلال السنة الفارطة ووضع خطة عمل جديدة للسنة المقبلة. كما أن التعاون بين المعهد الوطني للملكية الفكرية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية تتجلى في إجراءات المكتب وممارسة الحقوق: توقيع اتفاقية المسار السريع لفحص براءات الاختراع وتبادل الممارسات السليمة بين مفتشي المكتبين، التوعية بالملكية الصناعية ونشر المعلومات: تنظيم ورشات تحسيسية مع الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين بالمغرب و أخيرا, التكوين مع تنظيم دورات للحصول على شهادة تسيير الملكية الصناعية (CAPI) وتمويل الشهادات الجامعية من مركز الدراسات الدولية للملكية الفكرية لفائدة موظفي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

هذا و تجدر الإشارة الى أن بعثة المعهد الوطني للملكية الصناعية واصلت رحلتها عبر جهات المغرب من خلال زيارة يوم الأربعاء 6 شتنبر لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومؤسسة مصير (MAScIR) في بن جرير لاستكشاف سبل التعاون في التحسيس والتدريب في مجال قانون الملكية الصناعية داخل مراكز دعم المشاريع في الجامعة.