الجارة الشرقية.. ـ الجزائر ـ نتمنى أن تتوقف دائرة دوامة الأسف!

منير الحردول يكتب

الجارة الشرقية..نتمنى أن تتوقف دائرة دوامة الأسف!

الضغط على الزناد! وقتل الأبرياء بالتسرع والحقد الدفين، وتراكم العداء الناجم عن توالي تشويه الحقائق وكيل الاتهامات من قبل الدوائر الرسمية للجارة الشرقية، ناهيك عن توالي الحملات الإعلامية المعادية..كل ذلك دليل آخر أن البصيرة أضحت عمياء للأسف..لكن ورغم خطورة الفعل الذي أدى إلى ألم لاحدود له.. للضحايا ولأسرهم وللشعب المغربي قاطبة، تبقى الحكمة أولى في زمن يأتي الألم من الأخ والجار..لذا ، أعتقد ان الأخوة وعدم الانجرار وراء التهييج والمعاملة بالمثل أفضل شيء..أفضل للشعبين المغربي والجزائري..أفضل للشعوب المغاربية..أفضل لأوروبا بحد ذاتها..فالحرب التي يتجنبها الحكماء..لا تعترف بمسار لهيب النار..لأن النار وفي ظل رياح شديدة التعقيد..قد تأتي على الأخضر واليابس..للأسف نتمنى أن لا نبقى دوما في دائرة الأسف!!