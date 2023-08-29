لغة الإقناع في الإدارة الناعمة

يوسف بولجراف

نعم هذا ما يبدو كل إداراتنا أصبحت ناعمة لما يكون المواطن متضررا من شيء، يتجه نحو المسؤول الذي سينصفه يشتكي له و يستقبله المسؤول في مكتبه و هو عارف مشكلته و يعمل نفسه أنه متفهم و بسيطة سوف تحل و يجيه صراحة : » أنت لازم تفتخرلأنك ستكون محظوظا بدخولك في إطار المشروع المندمج الداخل في استراتجية التنمية ٢٠٠٠- ٢١٠٠ المهيكل الجدري الثاني ، أنت تعرف الهيكل الجذري الأول المهول كان بعد الإستقلال الحمد لله لم يعد هناك جذري و لا حصبة و لا سل ، ….يخرج المواطن بعض الأوراق ، و المسؤول يكمل لابأس و بكل الروح الوطنية اللي أنت عايش عليها وعود لقماري يا ناعمة التي تشمل إعادة النظر في كل جوانب حياتك المعيشية من خلال تخصيص غلاف مالي « مالي و مال الشمعة ما ضوات لي في ظلام مالي ومال شمسي غطاوها لغيوم » سيوافق عليه المجلس في دورته المقبلة ، بعد دراسة طبوغرافية المكان و تاريخ العلاقات الأخوية التي كانت دائما مستمرة بين المكتبين الوطنيين التابعين للهيئة العليا المختصة بالمجال هذا لي أنت تشتكي منه… و كذلك في إطار الرفع من المستوى و القدرات و الكفاءات و هذا شيء مهم لأنه كله سيشغل أيدي عاملة جديدة …

إنت عندك أولاد ؟…و لماذا لم تسجلهم ؟ لازم تسجلهم يستفيدوا أيضا من العمل في إطار هذا المشروع و المشروع الموازي له القادم ، كل هذا بغية الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين !…إنت مواطن ، بفضل الجهود الدؤوبة لمصلحتنا في تعزيز العلاقة بين الدولة و المواطن و تحت إشراف وكالة الإنعاش و التنمية التي استتمرت أزيد من١٠٠ مليار منذ نشأتها إلى اليوم و سوف تخصص أكثر و في رؤيتها الميكرو إقتصادية ستقدم غلاف مالي إستثماري مهم آخر لكل النساء و تساعدهم على العمل أو إنشاء مشاريع مدرة للدخل بفضل مساعدتهم على أخذ قروض بفوائد قليلة بعد استثمارها تحت اشراف خبراء دوليين في مجال التنمية البشرية ، إنت أكيد لم تسجل بعد زوجتك ! لازم تسجلها لتستفيد و كل النساء اللي عندك في المنزل من أجل تقوية مدخولك ! فيما بعد ،،فيما بعد ليس الان، الآن إذهب مع رئيس الشؤون الإجتماعية و صوصيال و أعطيه المعلومات الكاملة و لا تنسى تقدم له الشاي (يغمز له، الغمزة بمفهوم الهمزة )، أنا سأوصيه يقبض منك نصف مصاريف التسجيل فقط لكن الملف إحنا دفعناه و لا تقل لأحد عن هذه الإمتيازات التي أخبرتك بها و سجلهم و إن شاء الله بفعل تضافر الجهود بين المجتمع المدني و كل الفعاليات الجمعوية سنحقق الإكتفاء الذاتي من خلال إدراج و تحقيق الأهم و يكون خير يكون خير و لا تعد تتضرر من شيء بعد ذلك .

_ الله يرحم الوالدين نعام أس، الله يجازيك بالخير واسمح لنا دخلنا عليك غاضبين في الأول ، كان عقلي مغمض و بفضلك فتحت لي قلبي و نورتني بارك الله فيك. نعام أس( يخرج فرحان )

_ »ماشي مشكل ماشي مشكل » ليس هناك أي مشكل نحن، دائما في الخدمة ، و لماذا نحن هنا !

ينادي السكرتير سيكيريتي ، باقي شي حد اللي بعده

المشكلة أن المواطن ينسى المشكل الأساسي الذي جاء من أجله في الأول ،و كأنه مشكل سطحي و قد حل ، يعني سيظل هكذا ، لكن و إن لاحظنا أنه في الحديث السيكولوجي المقنع للموظف ليس فيه كذب ظاهرلأنه مبني على الثقة و المصداقية في المسؤول ، و يعني أن كل كلام المسؤول يتحدث عن إمكانية و دراسة و مشروع سيحقق بعد الموافقة ! و الأمل في مستقبل أفضل للمواطن المتضرر يعني ،هذه الإستراتيجية بمفعولها التمويهي تلعب على عامل الزمن و ربح الوقت ، ريثما المواطن يموت و تنفجر عروق أعصابه أو يطير له العصفور و يجن ، و حين لا يحدث شيء من كل هذا ، و يكون المواطن له نفس طويل كالمصفوفة ،، و حين يمل و و يتعب من طول الإنتظار و تتراكم عليه المشاكل، الضرر الأول و الأضرار المشتقة بفعل المشكل الأول ،لا إشتغل أبناءه و لا أخذ نسوانه قروض و لا و لا شيء من هذا أو ذاك و ما وعد به المسؤول يعني يعود مرة ثانية و يسأل يبحث عن المسؤول، المفاجئة لا يجده ، هههه ،و يعرف أنه إنتقل للعمل في منطقة أخرى ، وحيث يجب عليه أن يعرض المشكلة على مسؤول آخر جديد ، المسؤول الجديد أيضا بغاية اللطف يستقبله بالإبتسامة و حتى أنه غاية في الكرم و يعرض له : إشرب حاجة يا حاج ، أعصابك ! حسن الضيافة هنا لا يذهب عقلكم بعيدا هو يدخل في مصاريف ميزانية الشاي المخصصة للإدارة من أجل حفاوة الإستقبال ، التي تقدر يعني حسب عدد الزوار و الأمسيات و المهرجانات الأدبية المقامة المهم نعود للقصة هذه وحدها تحتاج مقالة أخرى ، و يعمل نفسه إنه يحاول يفهم من جديد و هو فاهم كل حاجة و متفهم الضرر و في الأخير يتأسف و يقوله « اسمعني و اعطيني أذنك و ثق بي يا حاج هو فعلا كل اللي قاله لك المسؤول الأول قبل مني صحيح لم يكذب عليك ، و الإستراتيجية هي هي والخطة باقية لم تتغير ( فهمتوني ) ، هو فقط تغيرت قليلا ملامح من أوقاتها و أصبحت إلى غاية ٢١٢٥ ، لكن المتعاونين و الملتزمين معنا بالعقود من مقاولات الله يهديهم لم يلتزموا في الوقت المحدد أنت تعرف عقل المقاولين عندما يأخذون بالصفقات و في إطار التناوب الحكومي و المشروع لازم يصادق عليه المجلس و الظروف للأسف أنه منتهي ولايته في هذه الشهور يعني لازم ننتظر حلول المجلس الجديد يعني لازم ننتظر إلى غاية الإنتخابات المقبلة ! إنت مسجل في اللوائح الإنتخابية؟ ، إوا لازم تأدي واجبك الوطني و تنتخب ، هذا مهم لكي تفك مشاكلك و من في أسرتك لم يسجل بعد !؟ و ضروري نحن نعول عليكم في الإنتخابات ، إذا كنت تريد المشروع يمر .

-الله يرحم الوالدين ، و الان أين أذهب من أجل التسجيل الله يخليك !

المسؤول يضغط هذه المرة على زر فوق المكتب ، يشعل ضوء أحمر على الباب خارجا و يدخل سكرتير سكرتي

إذهب و أريه مكتب التسجيل !

_ الله يرحم الوالدين نعام أس بزاف جفيل زجيل الشكر » متلخبط في مصطلحات الإمتنان » ، الله يجازيك بالخير واسمح لنا دخلنا عليك غاضبين في الأول ، كان عقلي مغمض و بفضلك فتحت لي قلبي و نورتني بارك الله فيك. ( يخرج فرحان )

ماشي مشكل ماشي مشكل ، نحن دائما في الخدمة ، و لماذا نحن هنا !

.. السكرتيرة ! تقرأ نظرات المسؤول في الغمزة الخفيفة

* و هكذا الأيام يا حسرة ، و يمشي مسؤول و يأتي مسؤول حسب تلك الإستراتيجية التنموية ٢٠٠٠-٢١٠٠ و التي عدلت ل ٢١٢٥ ويبقى المستشفى معلمة و غاية الجمال لكن الموارد تنقصه ، حراس الأمن و المستقبلات أكثر من عدد أطباء و ممرضي الإقليم باكمله