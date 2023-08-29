عصبة الشرق لألعاب القوى تجتمع لاختيار رئيس من بين 4 مرشحين

عبدالقادر كترة

تتجه الانظار يوم الخميس 31 غشت الى الجمع العام العادي لعصبة الشرق لألعاب القوى من أجل إنتخاب مكتب مسير جديد للعصبة بعد مرور سنتين من وفاة الرئيس السابق للعصبة الشرقية المرحوم خيري بلخير، إذ كان التأجيل هو مصير الجمع العام طيلة السنتين الماضيتين.

و تشير مصادرنا على وجود أربعة مرشحين للرئاسة ، السيدة فاطمة فراع رئيسة نادي الشباب الرياضي بتوريرت و عضوة مجلس جهة الشرق، و ثلاثة مرشحين من مدينة وجدة و هم: السيد عبد القادر الزروري عضو المكتب المسير لنادي المولودية الوجدية لألعاب القوى، و السيد عبد العالي الركاد عضو المكتب المسير لنادي الاتحاد الوجدي و السيد علي واعزيز رئيس نادي الشباب الوجدي.

و حسب مصدر عليم هناك توجه يدور في الكواليس حاليا يهدف الى التوافق على مرشح وحيد يمثل الأندية الوجدية، في حين يرى البعض أن حظوظ رئيسة نادي شباب توريرت ضئيلة، لوجود حالة التنافي بين رئاسة العصبة و العضوية في مجلس الجهة، مما سيعطل تفعيل إتفاقية الشراكة بين المؤسستين الشيء الذي يرفضه أغلب رؤساء الاندية التي تعاني من أزمة مالية خانقة.

فيما يؤكد آخرون عدم إقتناعهم بقانونية الجمع العام و وجود مجموعة من الخروقات من حيث الشكل والمضمون.