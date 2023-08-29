بلاغ صحفي

حول إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق

يوم 28 غشت 2023، وصلت الأمتار المكعبة الأولى من مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة بالخطاب الملكي 14 ل أكتوبر 2022 ، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر حول الربط المائي البيني للأحواض المائية.

وفي هذا الصدد، بادرت وزارة التجهيز والماء، بصفتها صاحبة المشروع، بتنسيق مع كافة القطاعات الوزارية ، خلال شهر دجنبر 2022 إلى إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع ربط حوض سبو انطلاقا من سد المنع بحوض أبي رقراق على مستوى سد سيدي محمد بن عبد الله.

ويهدف هذا المشروع الضخم إلى تحويل فائض مياه حوض سبو التي كانت تضيع بالمحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق من أجل تأمين تزويد محور الرباط-الدار البيضاء بالماء الشروب لساكنة تقدر بحوالي 12 مليون نسمة، وكذا تخفيف الضغط على سد المسيرة.

ويتكون هذا المشروع الذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 6 مليار درهم من:

– منشأة لأخذ الماء على مستوى سد المنع على واد سبو؛

-67 كلم من القنوات الفولاذية بقطر 3200 ملم؛

– محطتين للضخ بصبيب 15 متر مكعب في الثانية؛

– حوض لإيصال الماء لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله.

وقد تطلب إنجاز هذا المشروع ما يناهز تسعة أشهر، حيث تم الشروع في تشغيله تدريجيا ابتداء من يوم 24 غشت 2023 لإجراء التجارب اللازمة على المعدات وتحويل المياه بصبيب أولي لا يتعدى 3 متر مكعب في الثانية؛ وسيتم في غضون الأسابيع القادمة الزيادة تدريجيا في صبيب المياه ليصل إلى 15 متر مكعب في الثانية. مما سيمكن من تحويل حجم سنوي من فائض مياه حوض سبو يتراوح بين 350 و400 مليون متر مكعب.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنجاز هذا المشروع بكفاءة وخبرة وطنية من مجموعة من مقاولات ( SGTM،SOMAGEC،STAM-SNCE) ومكتب دراسات(CID) و المختبر العمومي (LPEE) كما تم تكليف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب بتتبع الأشغال.