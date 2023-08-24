كل ما هو جيد ينتهي بشكل جيد ومهرجان إفران الخامس يختتم بشكل جيد بساحة التاج وسط المدينة

بقلم محمد الدريهم

بعد يامنة، حجيب، أومكيل، حدو عرب، ميمون أو راحو، أش كاين وآخرون من بين الفنانين الذين أذهلوا ساحة التاج وسط مدينة إفران التي استقبلت ما يقرب من 80 ألف متفرج من جميع مدن وقرى المملكة وحتى خارجها للغناء والرقص مع نجوم الأغنية المغربية الشعبية، الذين صفقوا بحرارة يوم الجمعة الماضي 18 غشت خلال ليلة الافتتاح الأولى للدورة الخامسة لمهرجان إفران الدولي؛ تمت دعوة كل هؤلاء الزوار لحضور الأمسية الختامية الخامسة لهذا الحدث العظيم الذي نال للتو إعجاب الجمع التي تم تنظيمها يوم الثلاثاء 22 غشت 2023.

هذه الموجة البشرية العظيمة التي اقتحمت ساحة التاج خلال هذه الأمسية الختامية التي نظمت برئاسة عامل الإقليم عبد الحميد المزيد؛ كانت على موعد مع أمسية أمازيغية ومغربية ومحلية 100٪ تم تنشيطها من لذن الفنانان الأمازيغيان موسى أطلس وفاتح من عين اللوح والفنان أوسيدي وكوردة بالإضافة إلى مغني الراب المحلي بيك شيودين.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المهرجان الذي حقق نجاحا كبيرا على كافة المستويات كان بمثابة فرصة لوضع المدينة بين أقطاب جذب السياحة البيئية والتأمل والتربص الرياضي، وذلك من خلال تنظيم ندوة وطنية مخصصة للغابات حيث قامت إدارة المياه والغابات وإدارة المنتزه الوطني والنسيج الجمعوي لمدينة إفران وإقليمها بأكمله بمناقشة ضرورة الحفاظ على هذه الثروة الغابوية بإفران التي تعتبر تراثا وطنيا شعار هذه الدورة الخامسة للمهرجان.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المنتجات المحلية خلال هذه الدورة كانت مدرجة بشكل جيد ببرنامج الدورة حيث تم تحويل قاعتي العرض الجديدتين بالمدينة لمدة أسبوع إلى معارض فنية محلية حقيقية تضم حوالي عشرين تعاونية من الإقليم التي عرضت بمدينة إفران منتجاتها وخبرتها.

كما تميزت هذه الدورة الجديدة لمهرجان إفران الدولي بتنظيم سلسلة من المسابقات الرياضية في الريشة الطائرة، الرماية، الجري، الكرة الطائرة، كرة السلة و كرة القدم المصغرة