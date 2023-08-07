العُمْدَةُ في تاريخ أَعْلام مدينَة وَجْدَة: Jean-Paul Aimetti وَ وَجْدَة – الحلقة 9

بدر المقري

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لا أزالُ مِلْحاحاً على أن التَّعَدُّدَ العِرْقِيَّ و الثَّقافِيَّ الذي تميزت به مدينة وجدة في سِياقٍ تاريخِيٍّ مُعَيَّنٍ، خَليقٌ أن تستفيد منهما في الحاضر والمستقبل. وما أنشره في هذه الحلقة، إنما هو رسالة إلى من يهمه الأمر لأجل أن تستفيد مدينة وجدة من طاقاتٍ فكريةٍ وأكاديميةٍ ومِهَنِيَّةٍ لِبَناتِها وأَبْنائها في مختلف البلدان والقارات، إِذْ إِنَّ المعرفةَ في القرن 21 رأسمالٍ يُعْتَبَرُ تَوْكيلُ العِنايَةِ بِهِ من أُولَى الأوْلَوِيَّاتِ.

ومن أعلام وجدة الذين بَعُدَ صيتُهُمْ في الدراسات والاستراتيجيات التجارية في المؤسسات الأكاديمية الفرنسية، الأستاذ Jean-Paul Aimetti، الذي يَكْفينا في بَيانِ منزلته العلمية السامية، ذكر المعطيات الآتية:

– مهندس في الكهرباء.

– مهندس في حقل الرياضيات التطبيقية في العلوم الإنسانية.

– أستاذ كرسي مختص بالدراسات والاستراتيجيات التجارية، في المعهد الوطني للفنون والحرف بباريس، ما بين 1994 و 2014.

– رئيس أكاديمية العلوم التجارية بباريس من 2018.

– يقترن اسم الأستاذ Jean-Paul Aimetti، على شاكلة خاصة، بالبحث الأكاديمي في قضايا التسويق والرَّقْمَنَة.

< إهداء من الأستاذ Aimetti إلى الكاتب بوجدة، في أكتوبر 2018 >.