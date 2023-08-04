بلغ الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية برسم الفصل الأول من سنة 2023، 100,9 مليون طن مقابل 101,3 مليون طن في نفس الفترة من السنة الماضية أي بانخفاض طفيف بلغ 0,4-%: وقد سجل الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) حجما إجماليا يناهز 53,8 مليون طن (5,8-%)، في حين أن نشاط المسافنة سجل رواجا حجمه 47,1 مليون طن بزيادة نسبتها 6,6+% مقارنة بالفصل الأول من سنة 2022.

هذا، وقد شكل نشاط المسافنة نسبة هامة تقدر ب 46,7% من حجم الرواج المينائي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2023، متبوعا بالواردات بنسبة 32,1% والتي سجلت 32,3 مليون طن (8-%)، والصادرات بنسبة 16,7% والتي بلغت 16,8 مليون طن (3,5-%)، ثم رواج المساحلة بنسبة 3,8% والذي عرف ارتفاعا قدره 6,7+% مسجلا حجما قدره 3,8 مليون طن، وأخيرا نشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 0,8% الذي بلغ 0,8 مليون طن (14,8-%) وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.

وفيما يخص أهم الأروجة الاستراتيجية للموانئ المغربية خلال الفصل الأول من سنة 2023، فقد عرفت ارتفاع كل من رواج الحاويات (4,8 مليون حاوية من فئة 20 قدم /6,9+%) والكوك البترولي (0,6 مليون طن / 57,4+%) والنقل الطرقي الدولي (280.745 وحدة / 2+%) والعربات الجديدة (321.267 وحدة / 15,8+%) من جهة، وانخفاض كل من رواج المحروقات المستوردة (5,7 مليون طن/ 3,4-%) والحبوب (4,2 مليون طن/ 13,9-%) والفحم (5,1 مليون طن/ 13,7-%) والفوسفاط والمنتجات المرتبطة به (11 مليون طن/ 24,6-%) من جهة أخرى.

بالنسبة لرواج المسافرين، فقد سجلت موانئ المملكة 1,4 مليون مسافر خلال الفصل الأول من سنة 2023 أي بارتفاع ملموس بلغت نسبته 128,5+% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما عرف رواج السياح البحريين استئناف الحركة حيث سجلت الموانئ 149.929 سائحا بحريا.

وعلى صعيد آخر، انخفض حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية خلال الفصل الأول من سنة 2023، بنسبة 19-% محققا بذلك 522.814 طن.